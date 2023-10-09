Dizel, benzinli ve elektrikli araçlara rakip geliyor

Yenilikçi doğrudan hava yakalama teknolojisi CO2 ile yeşil hidrojeni birleştirerek e-yakıtlar için metanol üretildiği ortaya çıktı.

Otomotiv devi Porsche ve ortakları, Şili'deki Haru Oni demonstrasyon tesisinde e-yakıt üretimi konusunda ilerleme kaydettiğini duyurdu.

Üretiminin mümkün olduğunca sürdürülebilir kılınması gerektiğine dikkat çeken otomotiv devi, atmosferden doğrudan hava yakalama teknolojisini (DAC) geliştirmek olacak.

DAC, rüzgârla üretilen enerjiyle çalışan elektroliz kullanılarak tesiste üretilen yeşil hidrojenle birleştirmek için atmosferdeki CO2'yi yakaladı.

METANOL NEDİR?

Hidrojen ve CO2 bir sentez işleminde birleştirilerek metanol elde ediliyor ve bu da e-yakıt üretmek üzere işleniyor. E-yakıt ise kimyasal olarak fosil yakıt benzinine eşdeğer olan sentetik bir benzin. Bu yakıt mevcut motorlarda kullanılabilir ve gelecekte büyük ölçekli üretim yapılması halinde mevcut altyapı ve benzin istasyonları kullanılarak da tedarik edilebilir.

YEŞİL YAKITIN SERİ ÜRETİMİ İÇİN...

Bu yılın başlarında üretime başlayan Haru Oni tesisi biyokütleden üretilen CO2'yi kullandı. Bu nedenle kullanılan bitki maddesi büyürken CO2'yi emdiği için süreç CO2-nötr olarak açıklandı. Aynı zamanda DAC tesisleri her yerde kurulabilir ve yeşil yakıtın seri üretimi için gereken büyük hacimlerde gaz üretmek için ölçeklendirilebilir.

29 TL SEVİYESİNİ BULABİLİR

Rapor, başlangıçta 60 milyon sterlinlik pilot tesiste üretilen yakıtın üretim maliyetinin litre başına yaklaşık 43 sterlin olacağını tahmin ediyor. Endüstriyel ölçekte ise maliyetin litre başına 86 peniye kadar düşeceği öngörülüyor. Bu da yaklaşık olarak 29 Türk Lirası'na tekabül ediyor.