Diziler ve GÖNÜL DAĞI dizisi

Üzgünüm, birçok kanalda yayınlanan vurdulu kırdılı…

Şiddet içeren…

Yasaklı maddelerin gösterildiği diziler aldı başını gitti.

Üstelik bu dizilerin;

Oyuncularının giyim kuşamları…

Aile içi ilişkileri…

Anne-baba-çocuk ilişkilerindeki seviye…

Gelin kaynana iletişimi…

Sahiden de bizim yaşam biçimimize çok mu uygun.

*

Sahiden de böylesi diziler;

Gençlerin birbirlerini öldürmeleri…

Silahlı çatışmaları…

Gençlerin birbirlerine duydukların kin ve öfke.

Sahi bunların gösterilmesi çok mu elzem, ki hep birbirine benzer konular işlenir oldu.

*

Ben bilmiyorum acaba kaç filmde gençlerimizi bir araştırmaya yönlendirecek…

Uğraştıracak…

Çabalatacak…

Hayal kurduracak…

Hayallerinin peşine düşürecek…

Bu dizileri izleyen gençlere rol model olacak kaç dizi var.

*

Belki de bugün;

Şiddetin…

Kadına şiddetin…

Ailedeki şiddetin…

Anne babaların, yetişkin çocuklarıyla ilişkilerindeki anlaşmazlıklarının olması, bu dizilerden ciddi sayılabilecek bir oranda etkilenmeleri…

Dizilerdeki karakterlerin, izleyenler üzerindeki yansıması, onlara özenmeleri de olsa gerek, diye düşünüyorum.

O nedenle her yıl daha da arttırılarak ortaya konulan “Bu tür dizilerin dışında, daha faydalı ve katma değer yaratan diziler yapılamaz mı acaba?” diye düşünüyorum.

*

Gençleri heyecanlandıran…

Türk toplumunun örf adet ve geleneklerini yansıtan…

Türk toplumunun aile bağlarını kuvvetlendiren…

İMECE usulü yaşamın nasıl bir şey olduğunu ortaya koyan…

‘Hastalıkta ve sağlıkta; iyi ve kötü günde’ sözünün yalnızca evlilik akdinde değil;

Aynı köyde…

Aynı mahallede yaşayan insanların birbirleriyle ortak yaşamlarında -yazılı olmadığı halde- gönülden gönüle aynı duyguları hissedebiliyor olduklarını anlatan böyle bir dizi var…

Sahiden de var.

Var ve yanılmıyorsam bu yıl üçüncü senesini sürdürüyor.

*

Nasıl fark edememişsem…

Geç fark ettim ve ben o diziyi en başından itibaren izlemeye başladım.

Ve büyük bir keyifle de izliyorum.

*

İşte bize uyan ve bizim özelliklerimizi yansıtan…

Gençlerin birbirleriyle didişmelerini değil paylaşmalarını anlatan…

Yerli ve millî değerlerimizi işleyen müthiş bir dizi.

GÖNÜL DAĞI.

*

Yönetmeninden oyuncularına…

Kameramanından yapımcısına…

Set işçisine…

Dublajcısından montajcısına kadar hepsini kutluyor, yürekleri hep sevgi ve muhabbetle dolu olsun diyorum.

*

Söyler misiniz bana?

Son yirmi senede yerli ve millî duygularımızı işleyen kaç tane dizi yapıldı…

Senede iki üç tane vurdulu kırdılı…

Öldürmeli yaralamalı diziler yapılırken, bir tane de ilaç niyetine ‘GÖNÜL DAĞI’ modeli bir dizi yapılamaz mı?

Bunu yapacak yönetmen…

O yönetmene sponsor olacak bir yiğit iş insanı yok mu bilmiyorum.

Varsa da ben bilmiyorum.

*

Ben “GÖNÜL DAĞI’nı ortaya koyanların dağ gibi gönüllerinden öpüyorum…