Dizüstü bilgisayarlar neden havaalanı güvenliğinden geçerken çantadan çıkarılır?

Havalimanlarındaki güvenlik noktalarında neden dizüstü bilgisayarların çantadan çıkarılması gerektiği merak konusu oldu. Söz konusu uygulama, 11 Eylül saldırılarından bu yana yapılıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dizüstü bilgisayarlar neden havaalanı güvenliğinden geçerken çantadan çıkarılır?

Hava yolu ile seyahat eden yolcular için havalimanlarındaki iki aşamalı güvenlik taraması bazen zaman kaybına neden olabiliyor. Ancak özellikle ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrası hava limanlarında artan güvenlik özellikle terör saldırıları ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için kritik rol oynuyor.

Yolcular güvenlik noktalarından geçerken özellikle üstlerindeki metal eşyaları, cep telefonlarını, cüzdanları, ve benzeri eşyaları XRAY cihazından geçirmeleri gerekiyor. Ayrıca bir başka dikkat çeken unsur ise diz üstü bilgisayarların çantandan çıkarılması zorunluluğu oluyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR NEDEN ÇANTADAN ÇIKARILIR?

Dizüstü bilgisayarların çantadan çıkarılarak taramaya girmesi ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrası başlayan bir uygulama oldu. Bunun nedeni ise bilgisayarlardaki batarya ve bazı mekanik bileşenlerin XRAY cihazlarında siyah renkte görünmesi. Bu durum bilgisayar çantasının altında ya da bilgisayar mekanizmasının içinde bomba düzeneklerinin saklanması ihtimalini doğurabiliyor. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için bilgisayarlar çantadan çıkarılarak tarama yapılıyor.

Söz konusu uygulama son dönemde çok sayıda havalimanında son buldu. Çünkü güvenlik noktalarına konulan gelişmiş tarama araçları ile dizüstü bilgisayarların çantadan çıkarılmasına gerek kalmıyor. Ayrıca yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin güvenlik sistemlerine de yansıması bu tür uygulamaların tamamen son bulmasını sağlayabilir.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 26 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Fatih Terim Fonu'ndaki asıl suçlu açıklandı. Yasadışı fahiş faiz almak isteyenler için soruşturma başlatılacak mı?
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Son Haberler
Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü Magazin
Bruce Willis'in son hali sevenlerini üzdü
Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış vuracak. Gündem
Meteoroloji saat verip bölge bölge il il uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış vuracak.
MasterChef Alican kimdir? MasterChef All Star Alican Sabunsoy kaç yaşında nereli? Magazin
MasterChef Alican kimdir? MasterChef All Star Alican Sabunsoy kaç yaşında nereli?
Kocası ile birlikte TikTok’ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı Yaşam
Kocası ile birlikte TikTok’ta müstehcen yayın yapan kadın gözaltına alındı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki en büyük yanlışını açıkladı. Volkan Aliakar yazdı Spor
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'deki en büyük yanlışını açıkladı. Volkan Aliakar yazdı
ABD 100 yıl öncesine geri döndü Dünya
ABD 100 yıl öncesine geri döndü
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi