Dizüstü bilgisayarlar neden havaalanı güvenliğinden geçerken çantadan çıkarılır?

Hava yolu ile seyahat eden yolcular için havalimanlarındaki iki aşamalı güvenlik taraması bazen zaman kaybına neden olabiliyor. Ancak özellikle ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrası hava limanlarında artan güvenlik özellikle terör saldırıları ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi için kritik rol oynuyor.

Yolcular güvenlik noktalarından geçerken özellikle üstlerindeki metal eşyaları, cep telefonlarını, cüzdanları, ve benzeri eşyaları XRAY cihazından geçirmeleri gerekiyor. Ayrıca bir başka dikkat çeken unsur ise diz üstü bilgisayarların çantandan çıkarılması zorunluluğu oluyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR NEDEN ÇANTADAN ÇIKARILIR?

Dizüstü bilgisayarların çantadan çıkarılarak taramaya girmesi ABD’deki 11 Eylül saldırıları sonrası başlayan bir uygulama oldu. Bunun nedeni ise bilgisayarlardaki batarya ve bazı mekanik bileşenlerin XRAY cihazlarında siyah renkte görünmesi. Bu durum bilgisayar çantasının altında ya da bilgisayar mekanizmasının içinde bomba düzeneklerinin saklanması ihtimalini doğurabiliyor. Bu ihtimali ortadan kaldırmak için bilgisayarlar çantadan çıkarılarak tarama yapılıyor.

Söz konusu uygulama son dönemde çok sayıda havalimanında son buldu. Çünkü güvenlik noktalarına konulan gelişmiş tarama araçları ile dizüstü bilgisayarların çantadan çıkarılmasına gerek kalmıyor. Ayrıca yapay zeka teknolojisindeki gelişmelerin güvenlik sistemlerine de yansıması bu tür uygulamaların tamamen son bulmasını sağlayabilir.