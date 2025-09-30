Dizüstü bilgisayarlarda pil ömrü artıyor: Qualcomm'dan devrimsel yenilik

Teknoloji devi Qualcomm, dizüstü bilgisayarlarda kullanıcıların en büyük sorunlarından biri olan pil ömrünü Windows on Snapdragon platformuyla aşmayı hedefliyor. Geleneksel x86 mimarisinden farklı olarak geliştirilen bu sistem, güçlü CPU performansı, yapay zekâ destekli NPU, çok gün süren pil ömrü ve kurumsal düzeyde güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Özellikle hibrit çalışma düzeninde artan mobil ihtiyaçlara cevap veren bu yenilik, kullanıcıların priz arama derdini ortadan kaldırıyor.

Qualcomm Bilgi Teknolojileri Başkan Yardımcısı Zeeshan Sabir, şirket içindeki mühendislerin büyük bölümünün yeni platformu tercih ettiğini belirtiyor. Sabir, “Artık toplantı odalarına adaptörsüz giren çalışanlar sayesinde kimin Windows on Snapdragon, kimin x86 kullandığını kolayca anlıyoruz” diyor. Şirket içinde yapılan testlerde, cihazların haftasonu boyunca şarj kaybetmediği, mavi ekran hatalarının azaldığı ve yoğun işlem gerektiren programlamalarda bile pilin daha uzun süre dayandığı görülüyor.

Platformun en büyük farkı, NPU’nun iş yükünü CPU’dan alarak pil tüketimini azaltması. Bu sayede video konferanslarda gürültü engelleme, yazılım geliştirme ve büyük dil modelleriyle çalışma gibi yüksek performans gerektiren işler daha verimli hale geliyor. Ayrıca Microsoft ve bağımsız geliştiricilerle yapılan iş birlikleri sayesinde uygulamalar, Snapdragon mimarisine uyarlanarak kullanıcıların alıştığı iş akışları korunuyor.

Qualcomm yetkilileri, Windows on Snapdragon’un yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, yapay zekâ temelli geleceğin gereksinimlerini de karşılamaya hazır olduğunu vurguluyor. Bu adım, bilgisayar kullanımında pil kaygısının son bulmasının başlangıcı olarak değerlendiriliyor.