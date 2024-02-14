Doğal gaz boru hattına sobataj

Kaynak: AA
Doğal gaz boru hattına sobataj
İran'da doğal gaz ana dağıtım boru hattında şiddetli patlama meydana geldi. Doğal boru hattı alev alev yanmaya başladı. Yetkililer, patlamanın nedenini sabotaj olarak açıkladı.

Çaharmahal-Bahtiyari eyaletine bağlı Burucin ilçesindeki doğal gaz ana dağıtım boru hattına teröristler tarafından sabotaj düzenlendi. Saat 01.00 sıralarında meydana gelen patlama kilometrelerce uzaktan duyuldu. Doğal gaz boru hattı alev alev yanmaya başladı.

İran Ulusal Gaz Şirketi Gaz Dağıtım Müdürü Said Akli, Borucen ilçesinde doğal gaz boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin devlet televizyonuna açıklama yaptı.

Patlamanın sabotaj eylemi olduğunu aktaran Akli, "Bu terörist sabotaj eylemi, sabaha karşı 01.00 sularında gerçekleştirildi. Patlamanın ardından Petrol Bakanı (Cevad Ovci), bakan yardımcıları ve ilgili güvenlik kurumları acil olarak toplandı" dedi.

Akli, patlama nedeniyle ülke genelindeki gaz dağıtım şebekesinde istikrarsızlık oluşmadığını vurgulayarak, yalnızca İsfahan eyaletinde hattın yakınındaki bazı köylerde basınç düşüşü ve gaz kesintisi yaşandığını ve söz konusu kesintiyi gidermek için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

İranlı yetkili, patlamada ölü ve yaralı olmadığının bilgisini paylaştı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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