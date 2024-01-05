Doğal gaza erişebilen nüfus 71,3 milyon ulaştı

Kaynak: AA
Doğal gaza erişebilen nüfus 71,3 milyon ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla doğal gaza erişebilen nüfusun bir önceki yıla göre 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını açıkladı

Enerji ve Tabia Kaynakları Bakanı Alparslan Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması. Doğal gaza ulaşan kişi sayısıyla ilgili bilgiler verdi.

Bayraktar'ın verdiği bilgelere 2022 sonunda 743 yerleşim yerinde 70,2 milyon kişiye doğal gaz ulaştığını belirten Bayraktar, 2023'te bu sayının 836'ya yükseldiğini açıkladı. Karadeniz'de keşfedilen gazın hizmete verildiğini belirten Bayraktar, doğal gaza ulaşan kişi sayısının 71,3 milyona yükseldiğini aktardı.

2002 yılında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de yaşayan insanların doğal gaz kullandığını ifade eden, Bayraktar

2002'de sadece Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Eskişehir'de doğal gaz kullanıldığını anımsatan Bayraktar, 2018 sonu itibarıyla 81 ilin tamamının doğal gazla buluşturulduğunu belirtti.

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günde 4 milyon metreküp gazın şebekeye verildiğini kaydeden Bayraktar, 1,5 milyon hanenin gazının buradan karşılandığını ifade etti.

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