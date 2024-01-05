Doğal gaza erişebilen nüfus 71,3 milyon ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 sonu itibarıyla doğal gaza erişebilen nüfusun bir önceki yıla göre 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştığını açıkladı