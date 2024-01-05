Akaryakıta indirimcik. Lira lira bindirdiler kuruş kuruş indirdiler

Kaynak: Haber Merkezi
Akaryakıta indirimcik. Lira lira bindirdiler kuruş kuruş indirdiler
Yılın ilk 4 günü motorine 4 lira 48 kuruş zam yapan hükümet bu gece yarısı 41 kuruş indirimcik yaptı. 1 Ocak tarihinde ÖTV zammı 2 lira 31 kuruş, dün de 2 lira 17 kuruş zam yapılmıştı.

2024 yılına zamlarla başlayan akaryakıttan bu kez indirim haberi geldi.

1 Ocak tarihinde akaryakıta 2 lira 31 kuruşluk, dün ise 2 lira 17 kuruşluk zam yapılan motorine bu gece 41 kuruşluk bir indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar "lira lira bindirip, kuruş kuruş indiriyorlar" yorumunu yaptı.

Dün benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorinin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı.

Motorin bugünden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 36,86 lira olarak uygulanmaya başlayacak.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE: (5 Ocak)

-İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 36.73 TL
Motorin litre fiyatı: 38.86 TL
LPG litre fiyatı: 19.15 TL

-İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 36.82 TL
Motorin litre fiyatı: 38.96TL
LPG litre fiyatı: 19.18 TL

-ANKARA

Benzin litre fiyatı: 37.45 TL
Motorin litre fiyatı: 39.54 TL
LPG litre fiyatı: 19.22 TL

-İZMİR

Benzin litre fiyatı: 37.63 TL
Motorin litre fiyatı: 39.78 TL
LPG litre fiyatı: 19.27 TL

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