Akaryakıta indirimcik. Lira lira bindirdiler kuruş kuruş indirdiler

2024 yılına zamlarla başlayan akaryakıttan bu kez indirim haberi geldi.

1 Ocak tarihinde akaryakıta 2 lira 31 kuruşluk, dün ise 2 lira 17 kuruşluk zam yapılan motorine bu gece 41 kuruşluk bir indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar "lira lira bindirip, kuruş kuruş indiriyorlar" yorumunu yaptı.

Dün benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorinin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı.

Motorin bugünden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 36,86 lira olarak uygulanmaya başlayacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE: (5 Ocak)

-İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 36.73 TL

Motorin litre fiyatı: 38.86 TL

LPG litre fiyatı: 19.15 TL

-İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 36.82 TL

Motorin litre fiyatı: 38.96TL

LPG litre fiyatı: 19.18 TL

-ANKARA

Benzin litre fiyatı: 37.45 TL

Motorin litre fiyatı: 39.54 TL

LPG litre fiyatı: 19.22 TL

-İZMİR

Benzin litre fiyatı: 37.63 TL

Motorin litre fiyatı: 39.78 TL

LPG litre fiyatı: 19.27 TL