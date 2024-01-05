Akaryakıta indirimcik. Lira lira bindirdiler kuruş kuruş indirdiler

2024 yılına zamlarla başlayan akaryakıttan bu kez indirim haberi geldi.
1 Ocak tarihinde akaryakıta 2 lira 31 kuruşluk, dün ise 2 lira 17 kuruşluk zam yapılan motorine bu gece 41 kuruşluk bir indirim uygulandı. İndirimi duyan vatandaşlar "lira lira bindirip, kuruş kuruş indiriyorlar" yorumunu yaptı.
Dün benzinin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş, motorinin litre fiyatı 2 lira 15 kuruş ve LPG litre fiyatı da 1 lira artmıştı.
Motorin bugünden itibaren İstanbul Avrupa Yakası’nda motorinin litre fiyatı 36,86 lira olarak uygulanmaya başlayacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSE ŞU ŞEKİLDE: (5 Ocak)
-İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin fiyatı: 36.73 TL
Motorin litre fiyatı: 38.86 TL
LPG litre fiyatı: 19.15 TL
-İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin fiyatı: 36.82 TL
Motorin litre fiyatı: 38.96TL
LPG litre fiyatı: 19.18 TL
Benzin litre fiyatı: 37.45 TL
Motorin litre fiyatı: 39.54 TL
LPG litre fiyatı: 19.22 TL
-İZMİR
Benzin litre fiyatı: 37.63 TL
Motorin litre fiyatı: 39.78 TL
LPG litre fiyatı: 19.27 TL