Doğal gazdan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

Burdur'da kombi bacasından sonucu sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çifti hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Burdur merkez Atatürk Mahallesi’nde gerçekleşti. M. Ü (80) ve F.Ü (78) çiftine ulaşamayan yakınları, yaşlı çiftin evine geldi. Kapının açılmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye giren yakınları, çifti yerde hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı çiftin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar sırasında doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine olay yerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler, evde yaptığı ölçümlerde içeride karbonmomoksit gazı tespit etti. Yapılan incelemede doğal gaz kombisinin bacasının çıktığı ve gazın içeriye sızdığı belirlendi.

Yaşlı çiftin cenazesi incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.