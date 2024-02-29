BOTAŞ duyurdu. Doğal gazda mart ayı tarifesi belli oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) doğal gazda mart ayından itibaren geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife gazın tarifesini internet sitesinden yayımladı. Yayımlanan tarifeye göre satış tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı görüldü.

BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine mart ayında uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak duyuruldu.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklandı.

“AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN DÜŞÜK DOĞAL GAZ FİYATI ÜLKEMİZDE UYGULANMAKTADIR"

Doğal gazda ücret tarifeleri aylık hesaplanıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." İfadesi yer aldı.