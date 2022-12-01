﻿Doğmamış iktidara acziyet biçmek

Muhalefet partilerinin kurmayları, kapalı kapılar arkasında, AK Parti yağdanlıklarına böyle dert yanıyorlarmış:

- İktidara gelirsek 6 ay dayanamayız!

- Meral Hanım bu yüzden kaçıyor!..

- Kemal Bey zaten yönetemez!..

*

İktidara, son yirmi yıldır hiç olmadığı kadar yakın olan bir muhalefet partisinin yöneticisi olacaksınız…

Bakanlık koltuğu sadece 6 aylık mesafede olacak…

Ve tutacaksınız, eşinize dostunuza filan da değil; memlekette başka hiç insan kalmamış gibi bir iktidar yağdanlığına, hatta yağdanlık takımının da en pespayesine böyle "itiraf(!)"larda bulunacaksınız!

Siyaseti de hobi olarak yapıyorsunuz nasıl olsa…

Canınıza kastınız var; o yüzden yedi yirmi dört o şehir senin, bu toplantı benim, kimi gün yastık yüzü görmeden tüketip duruyorsunuz ömrünüzü…

Sado-mazohist bile olabilirsiniz; "bu hayatı yaşamak" için her tür bireysel imkana sahipsiniz ama eşe, dosta, aileye, çocuk çocuğa, torun tombalağa hasret şekilde, tatilsiz, eğlencesiz, dinlenmesiz bir hengamede sürüklenip durmak hoşunuza gidiyor…

Bana pek sürreal geldi ama yemek ya da yememek takdiri sizin tabii!

*

Yirmi yıldır bir gün yanıltmayan şuurunuza güvenim sonsuz ama velev ki, hani olda bir anlığına basiretiniz bağlandı yediniz…

Rica etsem yediğiniz kurgunun yağdanlık şefine sorabilir misiniz;

Tam olarak neden/neye dayanamazmış mesela muhalefet?

AK Parti iktidarından geriye kalacağı aşikar enkaza mı?

İktidar ülkeyi ne hale, nasıl bir hale getirdi ki, haleflerini bekleyen "yönetim krizi"?

Hayır öyleyse, konuşulması gereken doğmamış çocuğa don biçer gibi muhalefetin henüz olmayan, oluşmamış, bir gün olacağı varsayılan acizliği değil de iktidarın bizzat yaşayarak tecrübe ettiğimiz ağır başarısızlığı, beceriksizliği olur da o bakımdan!

*

Yoksa bu kadar büyük, güçlü, lider, müreffeh, sıfır sorunlu bir ülke yönetimi devralıp da neyine "dayanamayacak" olsun muhalefet; öyle değil mi?

Şecaat arz ederken sirkatin söylemek bu olsa gerek.

Fıkra…

Neredeyse 40 yıllık hukukçu ve 30 yılı aşkın süredir de aktif biçimde siyasetin içinde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı olursa seçilebilirmiş ama birikim ve tecrübesi ülke yönetimi için yetersizmiş.

Misal, Ukrayna konusunda ne fikri olabilirmiş…

NATO ile ilişkilere dair bir fikri var mıymış acaba…

Ekonomiden ne anlarmış…

Bu yüksek küçümselemelerin sahibi üniversite mezunu bile değil ama üniversitede ders veriyor.

Fıkra gibi.

Eşek arısı

Çin'in sözüm ona Kovid önlemleri kapsamında kapılarını demir tellerle bağladığı bir apartmanda çıkan yangında Doğu Türkistanlı Türklerin diri diri yanmasını ve ülkede başlayan protestoları değerlendiren bir akademisyen, bağlandığı yayında "Uygur etnik kökenli kişi" diye bahsetti ölenlerden.

Bir Çin vatandaşını "Türk" diye anarsa dilini eşek arısı sokar zira!

Çok merak ediyorum farklı etnik kökenlere sahip Türk vatandaşlarını tanımlarken de gösteriyor mudur acaba aynı hassasiyeti(!)

SORU-YORUM

BİR:

Türkiye, Lübnan'da yaşayan 0-2 yaş arası çocukların süt ihtiyacını karşılayabiliyorsa, Türk çocuklarının süt ihtiyacını neden karşılayamıyor?

Günün özeti

Açlık sınırı asgari ücretin üstünde.

Asgari ücret açlık sınırının altında.