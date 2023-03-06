Uzmanı açıkladı: Doğru botoks donuk bir ifadeye sebep olmaz

İHA’nın haberine göre; Botoks yaptırıldığı zaman donuk, ifadesiz bir yüz olması gerekmez diye konuşan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Barutçu, uygulanan doz ve bölge seçimi ile doğal bir görünüm vermenin mümkün olduğunu dile getirdi.

Barutçu, yüz botoksu yapıldığında yorgun, mutsuz ve kızgın yüz ifadelerinin değişerek, gençleşmiş, dinç ve kırışıksız bir yüz ifadesine sahip olunacağını belirtti.

“BOTOKS UYGULANDIĞI BÖLGEYE ETKİ EDER”

Botoksun, Clostridium Botulinum adlı bakteriden laboratuvar koşullarında elde edilen bir ilaç olduğunu aktaran Dr. Barutçu, “Botoks; estetik tıpta yüz kırışıklıkları ve aşırı terleme tedavisinde kullanılır. Estetik dışında diş sıkma tedavisinde, felçli hastalarda kol ve bacaklarda oluşan kasılmalarda kullanılır” şeklinde konuştu.

Botoksun; sinirler ile onların uyardığı kaslar arasındaki elektriksel iletimi geçici olarak durdurduğunu ifade eden Dr. Barutçu, “Botoks sadece enjekte edildiği bölgeye etki eder” diye konuştu.

“DAHA GENÇ BİR GÖRÜNÜM ELDE EDİLİR”

Yüzdeki mimik kaslarının çalışması ile yıllar içinde deri kıvrımlarının belirgin hale gelerek, yüzde çizgilenmelerin ortaya çıktığını anlatan Fizyomer Estetica Uzm. Dr. Barutçu, “Bunlar en sık olarak alın, kaş arası, göz kenarında görülür. Bu çizgiler kişiyi olduğundan daha yaşlı gösterir. Kaş ortasındaki çizgiler kişiyi olduğundan daha sinirli gösterir. Mimik kaslarına botoks uygulanarak bu kasların çalışması zayıflatılır ve daha genç bir görünüm elde edilir. Ter bezlerini bloke edici etkisiyle aşırı terlemeyi sonlandırır” ifadelerini kullandı.

“ETKİ SÜRESİ 10 AYA KADAR UZAYABİLİR”

Botoksun etkisinin, 48-72 saatte başladığını, maksimum etkisinin 10-14 günde görüldüğünü aktaran Dr. Nurhan Barutçu, uygulama hakkında şunları söyledi:

“Yüzdeki kırışıklıklara ilk uygulandığında etkisi ortalama 4,5-6 ay sürer. Tekrarlayan uygulamalarla bu süre zaman içinde 8-10 aya kadar uzar. Koltuk altına ilk uygulandığında terlemeyi ortalama 10-12 ay kadar düzene sokar. Tekrarlayan uygulamalarla bu süre 16-18 aya kadar uzar.”