Saç botoksu son yıllarda popülerleşen bir saç bakım yöntemi oldu. Saç botoksu konusunda pek çok fayda olduğu öne sürülüyor. Peki, Saç botoksu nedir? Saç botoksunun faydaları neler?

Saç bakımı konusunda son yıllarda pek çok trend görüyoruz. Saç bakımında sürekli yeni yöntemler popüler olurken en çok merak edilen saç bakım uygulaması da saç botoksu. Peki, Saç botoksu nedir?

SAÇ BOTOKSU NEDİR?

Özellikle son yıllarda çok fazla öne çıkan saç bakım uygulamalarından biri de saç botoksu. Saç botoksu düzenli olarak uygulandığında saça keratin desteği sağlıyor. Yani saçların güçlenmesine ve onarılmasına destek oluyor.

Keratin saçların en büyük dostudur. Saç botoksu da saçlara keratin depolayan bir dolgu maddesi. Keratin saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Saç tellerini güçledirir ve dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirir. Saçların canlı ve parlar görünmesine destek olur.

Dolayısıyla saçlarınıza yaptıracağınız saç botosu da saçlarınızı adeta canlandırır ve yeniler. Saç botoksu adeta bir saç tellerini gençleştirme uygulamasıdır. Özellikle boyadan yıpranmış saçları yeniler ve kusursuz görünmesine yardımcı olur. Saç botoksu saçları daha dolgun hale getirir.

SAÇ BOTOKSUNUN FAYDALARI NELER?

-Saç botoksu saç tellerini üzerinde koruyucu bir güç bariyeri oluşturur. Saçlar da gün içerisinde hızlı bir şekilde nemini kaybeder.

-Saç botoksu ile saçlarınıza nem depolayabilirsiniz. Saça yoğun nem veren saç botoksu saçların yıpranmasını ve kırılmasını engeller.

-Saç botoksu en çok yıpranmış saçlar üzerinde etkilidir. Keratin, kolajen, B5 ve E vitaminleri saçlarınızı onarır ve botoks etkisi yaratır.

-Saç Botoksu tedavisi buklelerinizi yumuşatmaya yardımcı olur. Saç botoksunu saçlarınızda 1 saatten fazla beklettiğinizde saçlarınızda düzleştirici bir etki yaratır.

-Saç botoksunda amacınız saçlarınızı nemlendirmek ve onarmak olmalıdır. Saç botoksunu profesyonel kişilere yaptırabilirsiniz.

-Düzenli olarak saç botosu yaptırarak saçlarınızın kusursuz ve canlı görünmesine yardımcı olabilirsiniz.