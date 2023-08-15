Doğru değil ama öğünler arası çoğumuz bunu yapıyoruz

Bir araştırma yapıldı ve her 5 kişiden 2’sinin öğünler arası atıştırdığı ortaya çıktı. Peki bu ne anlama geliyor?

YouGov verilerine göre küresel çapta 5 tüketiciden 2’si öğünler arasında atıştırmalık kullanıyor. Atıştırmalık pazarının 2030 yılına kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği ve 153 milyar dolar seviyesine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Atıştırmalık ürünler, birçok ülkede tüketicilerin beslenme alışkanlıklarının bir parçası. Her 5 tüketiciden ikisinin yani yüzde 45’inin, öğünler arasında atıştırdığı gözlemleniyor. Euromonitor ise dünyada hayvansal ürün tüketimini sınırlamaya çalışan insanların sayısının 2021’de arttığına, sürdürülebilir, sağlıklı ve bitki bazlı beslenme trendinin yaygınlaştığına dikkat çekiyor.

Tüketicilerin yarısının atıştırmalık için kuruyemişlere ve kurutulmuş meyvelere yönelmiş durumda. Bu trendin sağlıklı atıştırmalık pazarının büyüme hızını etkilediğini gözler önüne seriyor.





DHA