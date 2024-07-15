Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı. Meteoroloji açıkladı

Kaynak: İHA
Doğu Akdeniz için sağanak yağış uyarısı. Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz için sağanak yapış uyarısı yaptı. Açıklamada vatandaşların dikkatli olmaları tavsiye edildi.

Meteoroloji’nin açıkladığı son verilerde yağış uyarısı yer aldı. Doğu Akdeniz için yapılan uyarıda yağışların, Mersin'in doğusu ve iç kesimlerinde Toroslar, Çamlıyayla ve Tarsus ilçeleri ile Adana'nın kuzey ve doğusunda Pozantı, Karaisalı, Aladağ, Kozan, İmamoğlu ve Ceyhan ilçelerinde, Osmaniye'nin kuzeyinde Sumbas, Kadirli ve Düziçi ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında Andırın ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, bugün öğle saatlerinden sonra Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.

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