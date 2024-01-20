Doğu Akdeniz ve yurdun doğusu için sağanak uyarısı!

Yurdun genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz ve yurdun doğu kesimlerinde gece saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güney ve Adıyaman'ın kuzey ilçeleri ile Tunceli ve Bingöl çevreleri, Sivas'ın doğusu, Erzincan'ın güney ve batısı, Elazığ'ın kuzey ve doğusu, Malatya, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağışın görüleceğini ifade etti.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Meteoroloji; sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.