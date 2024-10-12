Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan açıklamaya göre, Yarın öğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

Akşam saatlerinden itibaren ise Rize çevresi ve Artvin'in kıyı bölgelerinde yağışların kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edildi.

Bu kuvvetli yağışların 14 Ekim Pazartesi sabahı itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.