Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı

Kaynak: Birsen Altuntaş
Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı
Kızılcık Şerbeti’nin Fatih ve Doğa’sı Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nun aralarında öpüşme krizi yaşanmıştı. İkili sonunda barıştı.

Yayınlandığı günden bu yana sürekli gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör barıştı.

fh2vz4cwiaa6f1c.jpg

İkilinin barıştığı bilgisini ise dizinin Nilay’ı Feyza Civelek verdi. Annesinin dizinin senaristi olması nedeniyle zaman zaman torpilli imalarına maruz kalan Civelek, Birsen Altuntaş ile yaptığı röportajda Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nun barıştığını açıkladı.

dogukangungor-silaturkoglu-yrop.jpg

Feyza Civelek, konu ile ilgili “Daha önce bir arkadaşlıkları oldu, sonra küstüler. Şu an barıştıklarına çok mutlu oldum. Cannes’da barıştılar. Doğukan bir adım attı, bence olgunluk gösterdi ve düzeldiler. Düzeldikleri için çok mutluyum. Çünkü partner olsunlar olmasınlar ikisi de ekip arkadaşları ve iyi anlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir daha bozulmazlar.” dedi.

asdf.jpg

Daha önce sevgili oldukları iddia edilen Türkoğlu ve Güngör’ün ayrılmalarının ardından Türkoğlu’nun öpüşme sahnelerinde oynamak istemediği öne sürülmüştü.

Son Haberler
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı Magazin
Cem Yılmaz - Hasan Can Kaya polemiğine Hülya Avşar da katıldı
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı Gündem
İsveç’te bir kadın polis koruması eşliğinde Kur’an yaktı
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi Spor
TFF Trabzonspor Gaziantep FK maçı için kararını verdi
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı Spor
Şilan Ayyıldız ABD'de parladı
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tepetaklak olan aracın sürücüsü yaralandı
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi Ekonomi
Hasçelik sürdürülebilir yatırımlara hız verdi
Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu Ekonomi
Bu hafta piyasaların en çok kazandıranı belli oldu