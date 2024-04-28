Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu barıştı. Öpüşme krizi yaşanmıştı

Yayınlandığı günden bu yana sürekli gündem olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör barıştı.

İkilinin barıştığı bilgisini ise dizinin Nilay’ı Feyza Civelek verdi. Annesinin dizinin senaristi olması nedeniyle zaman zaman torpilli imalarına maruz kalan Civelek, Birsen Altuntaş ile yaptığı röportajda Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu’nun barıştığını açıkladı.

Feyza Civelek, konu ile ilgili “Daha önce bir arkadaşlıkları oldu, sonra küstüler. Şu an barıştıklarına çok mutlu oldum. Cannes’da barıştılar. Doğukan bir adım attı, bence olgunluk gösterdi ve düzeldiler. Düzeldikleri için çok mutluyum. Çünkü partner olsunlar olmasınlar ikisi de ekip arkadaşları ve iyi anlaşmaları gerektiğini düşünüyorum. Umarım bir daha bozulmazlar.” dedi.

Daha önce sevgili oldukları iddia edilen Türkoğlu ve Güngör’ün ayrılmalarının ardından Türkoğlu’nun öpüşme sahnelerinde oynamak istemediği öne sürülmüştü.