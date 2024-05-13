Ömer Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsüdür

Kaynak: AA
Ömer Çelik'ten İsrailli bakana sert tepki: Soykırım örgütünün sözcüsüdür
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı yönelik paylaşımlarına tepki gösterdi “İsrail Dışişleri Bakanı soykırım örgütünün sözcüsüdür”

Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’a sosyal medya hesabı X üzerinden sert tepki gösterdi. İsrailli Bakan Katz’ın soykırım örgütünün sözcüsü olduğunu belirten Çelik, "O nedenle Cumhurbaşkanımızın konuşmalarından rahatsız olmaktadır. Cumhurbaşkanımız ve milletimizin sağduyusu sizi rahatsız etmeye devam edecek.

İnsanlık vicdanı karşısında yenileceksiniz. Zalim, barbar ve kışkırtıcı siyasetiniz hukuk önünde mahkum olacak" İfadelerini kullandı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun başında olduğu suç şebekesinin, insanlık tarihinin görüp görebileceği en barbar organizasyon olduğunu öne çıkaran Çelik, şunları belirtti:

"Hiçbir meşruiyeti olmayan bu provokatör şebekenin, iktidarda bir gün daha kalabilmek adına tüm bölgeyi ateşe atacak kadar gözünün karardığı açıktır.

Aylardır Filistin topraklarında çoluk çocuk kadın sivil demeden binlerce masum insanı katleden bu şebekenin zalimliğine ve yalanlarına karşı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Netanyahu ve şebekesi, insanlık dışı bir suç örgütü olarak tarihin utanç sayfasına yazılacak!"

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