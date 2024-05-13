Ölsek de ölmeyeceğiz çare bulundu

Yapay zeka teknolojisindeki hızlı ilerleyiş ölüme kadar gitti. Ölümden sonra yok olup gitme endişesini bitirecek bir adım atıldı.

Teknolojiyle beraber artık ölüm üzerinde bir nebze de olsa kontrol olabilecek.

Yapay zekâ sayesinde ölen birinin sesi, görüntüsü ve jestleriyle mimikleri kusursuza yakın bir şekilde kopyalanabilecek.

Teknolojinin önümüzdeki yıllarda başarılı hale geleceği iddia edildi. İleriki çok başarılı bir çalışma olacağı ve gerçeğinden ayırt edilemeyeceği belirtildi.

“Ölübot” veya “Kederbotu” olarak adlandırılan bu yapay zekâlar gerçek anlamıyla ölüp giden kişinin bilinci taşımayacak.

Sadece geride kalanlar ölen kişiyi sürekli görebilecek, sevdiğiyle iletişim kurabilecek. Robotun bazı tehlikeleri olduğu da bildirildi.

Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı bir çalışmaya göre, kullanıcıların kaybettikleri sevdikleriyle yazılı ve sesli görüşmeler yapmasına olanak tanıyan yapay zekâ, güvenlik standartları tasarlanmadığı takdirde psikolojik zarar verme ve hatta geride kalanlara dijital olarak "musallat olma" riski taşıyor.

İnsanlar, bedenleri öldükten sonra sanal olarak yeniden yaratılmak üzere gerekli şirketlere kaydolduğunda, üretilen sohbet robotları şirketler tarafından hayatta kalan aile ve arkadaşlara sağladıkları hizmetlerle ilgili istenmeyen bildirimler, hatırlatmalar ve güncellemelerle spam göndermek için kullanılabilir.