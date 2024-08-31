Doğum günü faciaya dönüştü. Helyum gaz tüpü patladı

Kaynak: İHA
Doğum günü faciaya dönüştü. Helyum gaz tüpü patladı

Konya'da doğum günü kutlaması nedeni ile hazırlanan balonların şişirilmesi amacıyla kullanılan helyum gazının bulunduğu tüp patladı. Olayda 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam üstü Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emir Karaaslan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre doğum günü partisi için hazırlanan balonların şişirilmesi için kullandığı öğrenilen helyum gazının bulunduğu tüp henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 30 yaşındaki Ö.Ç. vücudunun birçok yerinde yanık nedeniyle, 2 yaşlarındaki bir çocuk ise hafif şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Patlamanın yaşandığı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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