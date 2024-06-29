Doğumda vücudunda unutuldu 10 ay sonra fark edildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Doğumda vücudunda unutuldu 10 ay sonra fark edildi

İstanbul Sultanbeyli'de yaklaşık 10 ay önce özel bir hastanede doğum yapan 34 yaşındaki Farangiz Ergashova'nın karnında unutulan yaklaşık 15 santimetrelik gazlı bez, yaşadığı ağrılar nedeniyle gittiği hastanede çekilen tomografide ortaya çıktı.

Özbekistan'dan beş yıl önce Türkiye'ye yerleşen ve Ümraniye'de ikamet eden Ergashova, geçen yıl Temmuz ayında 34 haftalık hamileyken sezaryenle doğum yaptı. Doğumdan iki gün sonra taburcu edilen Ergashova, lohusalık döneminde normal olduğunu düşündüğü karın ağrıları sebebiyle üç ay sonra hastaneye gitti.

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10 AY SONRA FARK EDİLDİ

Doktorun 'kabızlık' teşhisi ve antibiyotik tedavisi sonrası ağrıları devam eden Ergashova, Mayıs ayında farklı bir hastaneye başvurdu ve tomografi sonucunda karnında yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Bu cisim, doğumdan on ay sonra yapılan ameliyatla çıkarıldı.

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NEFES DARLIĞI NEDENİYLE KÜVEZDE TUTULDU

Ergashova'nın eşi Serkan Demir, yaşadıkları süreci anlatırken, eşinin hamileliğinin 34. haftasında hastaneye kontrole gittiklerini ve acil doğum yapılması gerektiği söylendiğini belirtti. Doğum sonrası çocuğun nefes darlığı nedeniyle küvezde tutulduğunu ve hastanenin tüm masrafların ödenmesini talep ettiğini ifade etti.

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ÖLÜMDEN DÖNDÜM

Ergashova ise,"Ağrılarım başladı, akıntı oluyordu sürekli, doğumdan sonra normal olabileceğini düşündüm. 2. doğumumdu. 2-3 ay geçti hala devam ediyor ve iyi değilim, belim ağrıyor. Sonra eşim beni hastaneye götürdü hastanede de aynı şekilde anlattım. Yabancı cismi hissettiğimi söyledim bir ağırlık var dedim, kabız olabilirsin dediler.

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Bana antibiyotik yazdılar. İlaçlar antibiyotik olduğu için emziremedim çocuğu ve sürekli mamayla besledik. Ağrılarım olduğu için çocuklarımı bakamıyordum. Başka bir hastaneye gittik sertliği söyledim, tomografi çekildi, ameliyat olmanız gerekiyor dediler. Ameliyatta sargı bezi gibi bir şey çıktı ve iltihaplanmış. 15 cm sargı bezi var dediler. Sargı beziyle gezmişim, İçimde iltihaplanmış. İki çocuğum annesiz kalabilirdi. Ölümden döndüm diyebilirim" ifadelerini kullandı.

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Hastane yönetimi ise konu hakkında bir açıklama yapmadı.

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