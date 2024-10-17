Doğurganlık tehlike altında mı? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Günümüzde doğurganlık oranlarının düşmesi, birçok ülke için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi. Türkiye'de de benzer bir durumun söz konusu olduğu bildirildi.

TÜİK'in verilerine göre, Türkiye'de kadın başına düşen doğum oranı 2023 yılında 1.51'e düştüğü bildirildi. Bu oranın nüfusun mevcut miktarını koruma eşiği olan 2.1'in oldukça altında olduğunun altı çizilmesi dikkat çekti.

Doğurganlık, bireylerin ve toplumların geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunun altı çizildi. Ancak günümüzde birçok faktör, doğurganlığı tehdit edebileceği söylendi.

Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar, doğurganlıkta yaşanan düşüşün nedenlerini ve bu sorunu çözmek için atılması gereken adımları analiz etti.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gülşah Balık, doğurganlığın tehlike altında olduğunu belirterek, özellikle kadın yaşı, yaşam tarzı faktörleri ve çevresel toksinlerin doğurganlık üzerindeki etkilerinden bahsetti.

Prof. Dr. Balık, kadın yaşının doğurganlıkta en belirleyici faktörlerden biri olduğunu ve 35 yaş sonrası doğurganlıkta ciddi düşüşler gözlemlendiğini vurguladı. Ayrıca, aşırı kilo, düşük kilo, sağlıksız beslenme ve çevresel toksinlerin de doğurganlığı olumsuz etkilediğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Bilimsel araştırmalar, doğurganlık oranlarının düşmesinin birçok nedeni olduğunu gösterdi.

Endüstrileşme, çevresel kirlilik, stres, sigara ve alkol kullanımı gibi faktörler, hem kadınlarda hem de erkeklerde doğurganlığı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi. Özellikle pestisitler, dioksinler ve ağır metaller gibi endüstriyel toksinler, sperm kalitesini düşürerek erkeklerde doğurganlığı azaltabileceği vurgulandı.

Doğurganlık oranlarının düşmesi, gelecekte demografik yapının değişmesine ve ekonomik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, doğurganlık sorunlarının ciddiye alınması ve gerekli önlemlerin alınması önemli olduğu ifade edildi. Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, çevresel toksinlerden kaçınmak ve düzenli sağlık kontrolleri yaptırmak, doğurganlığı korumak için atılabilecek adımlardan bazıları.