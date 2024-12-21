"Doktor dövüyoruz"dan "mimar öldürüyoruz"a!

İstanbul Kavacık'ta Atatürk Caddesi üzerinde kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru S.Ç., yine aracı ile seyir halinde olan ünlü mimar Turgut Toydemir ile trafikte tartıştı.

Toydemir'in aracını durdurmak isteyen S.Ç., ünlü mimarın durmaması üzerine tabancası ile araca doğru rastgele ateş açtı.

Kurşunlardan biri aracı kullanan Turgut Toydemir'e isabet etti. Yaralanan Toydemir'in aracı, refüje çıkarak durdu. Diğer sürücüler tarafından olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Turgut Toydemir, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan mimar Turgut Toydemir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçmayan polis memuru S.Ç., kullandığı silahla birlikte teslim oldu.

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Bu olay, trafikte hemen her gün karşılaştığımız, ölümle veya yaralanma ile biten tartışmalardan sadece biridir. Bütün medyada haber olmasının sebebi, öldüren kişinin polis, öldürülen kişinin ise Türkiye'de ve dünyada yüzlerce büyük projeye imza atan 84 yaşında ünlü bir mimar olmasıdır.

Trafikte tartışanların en çok kullandığı ifadelerden biri "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" şeklindedir. Bu ifadeyi kullanan insanların aşağılık kompleksine veya üstünlük kompleksine sahip olduğu bellidir. Aslında ikisi arasında pek fark yoktur. Hiç tanımadığı ve kendisinden zayıf gördüğü kişiye üstünlük taslamak, psikolojik bir bozukluğun dışavurumudur. Bunu söylemek için psikiyatri uzmanı veya psikolog olmak gerekmez ama biz yine de uzman görüşüne başvuralım...

Memorial Hastanesi'nin Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanan dosyaya göre aşağılık kompleksi, ünlü psikolog Alfred Adler tarafından ortaya konulan, aşırı rekabet ve saldırganlığa kadar çeşitli davranışlara yol açabilen temel bir yetersizlik ve güvensizlik duygusudur.

Genellikle kökeni çocukluk dönemine dayanan aşağılık kompeksinde çocuklar ebeveynlerinden olumsuz davranışlarına maruz kalırlar ve bu durum kişinin benlik ve karakterine zarar verir.

Aşağılık kompleksi, Adler tarafından üstün olma isteğinin insanı harekete geçirmesi olarak tanımlanmış ve her insanın bu duyguları yaşadığı belirtilmiştir.

Çocukluğunda takdir edilmeyen, başka çocuklarla kıyaslanan, şiddete maruz kalan kişiler yetişkin olduklarında kendilerini sürekli olarak başkalarıyla kıyaslar.

Kendilerini herkesten aşağıda gören bireyler varlıklarını ispat edebilmek için yoğun çaba harcar.

Aşağılık kompleksi kişide kaygı, depresyon, özgüven eksikliği, saplantı, takıntı, asosyallik gibi sorunlara yol açabilir. Kişi farkında olmadan insan ilişkileri zedelenebilir ve kişi yalnızlaşabilir.

Uzman psikiyatrist veya psikolog eşliğinde uygulanacak tedavi ve kişinin kendi kişisel gelişimine gösterdiği özen ile birlikte kendini geliştirmesi aşağılık kompleksinin tedavi edilmesini sağlayabilir.

Alfred Adler'e göre aşağılık kompleksinin tersi üstünlük kompleksidir. Üstünlük kompleksi yaşayan kişilerde benmerkezcilik görülür. Çevresindeki insanları umursamayan birey empatiden yoksundur ve kendini herkesten üstün görür.”

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İnsan, bu komplekslerini ancak özgüvenini artıracak bir sosyal hayat ve olumlu düşünce ile zararsız hale getirebilir. Yalnız doğrudan insan hayatı ile ilgili mesleklerde görev yapacak kişilerin, özgüven eğitiminden geçmesi gerekmektedir. 84 yaşında bir kişiyle tartışıp silahına davranan bir kişi polis olabilir mi? Olmuş işte...

Kamu personeli alımında, ehliyet ve liyakate bakılmaz sadece yandaşlık esas alınırsa, bu tür vahim olayların önü alınamaz...

Geçen yıl, “Mikrofondasın” adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajındaki kadın ne diyordu?

“Sonuna kadar reis... Neler yaptı, neler etti... Bir 25 sene öncesini hatırlamazsınız siz. Benim eşim devlet hastanesinde çalışırkene, sigortada ben çocuğumu gösteriyordum. Birimiz bir kuyrukta birimiz diğer kuyrukta. Doktor beni azarladı, 'hadi yürü git fakültede uğraş' dedi . Böyle bir muamele görüyorduk. Şu an biz doktor dövüyoruz. Şu an doktorları beğenmiyoruz doktor dö-vü-yor-uz. O rahatlıktayız. Daha bunun ötesi mötesi yok...” diyordu değil mi?

Ötesi varmış; 84 yaşına gelmiş mimarı da öldürüyoruz!