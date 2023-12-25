Doktor hastanın saçına dokunduğu iddiasıyla hasta yakınları tarafından dövüldü

Kaynak: İHA
Doktor hastanın saçına dokunduğu iddiasıyla hasta yakınları tarafından dövüldü
Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görevli doktor, hasta yakını tarafından “Kız kardeşimin saçına dokundun” iddiasıyla yumruklu saldırıya uğradı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doktora yumruklu saldırının gerçekleştiği olay, dün saat 01.00 sıralarında Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hasta yakınları, yeşil alanda görevli asistan doktor Mertcan Y.’yi tekme ve yumruklarla darp etti.

POLİS 2 ŞAHSI GÖZALTINA ALDI

Hastanede görevli özel güvenlik görevlileri, doktora yumruk atan 2 şahsı polis noktasına götürdü. Saldırı ve arbede anları ise kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırı olayının hastanedeki çalışanların “beyaz kod” verince olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, doktora saldıran M.E.Ş. (17) ve Burak Ş.yi (27) gözaltına aldı. Diğer yandan, aldığı yumruk darbeleri nedeniyle yüzünden kırıklar oluşan hekim tedavi altına alındı.

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“DOKTORUN SAÇIMA DOKUNUP BAŞIMDA BEKLEDİĞİNİ GÖRDÜM”

Diğer yandan doktora yumruk atan şahsın da hangi “gerekçe” ile yaptığı detaylar da ortaya çıktı.

Kardeşleri tarafından hasta olarak hastaneye getirilen Betül Ş.‘nin (24) verdiği ifadede, “Diş ağrısı için fazla ağrı kesici aldığım için ağabeyim Burak ve kardeşim Muhammet Eren ile birlikte hastaneye geldim. Doktor Mertcan ile daha önce hastaneye gittiğimde tanıştık ve kendisini sosyal medya hesabımdan ekledim. 4-5 gün sohbet ettik. Hastaneye gittiğimde Mertcan’ı gördüm. Tedavin bitince tekrar eve gittim ancak evde ateşlendim. Tekrar geri hastaneye geldim ve tekrar yeşil alanda serum takıldı. Bu yüzden uyuduğum esnada birinin saçıma dokunduğunu ve gözümü açtığında doktor Mertcan’ın saçıma dokunup başımda beklediğini gördüm. O sırada ağabeyim Burak ile doktor Mertcan arasında sözlü tartışma yaşandı. Dışarıya çıktığımda ağabeyimi ve kardeşimi polis noktasına götürdüklerini öğrendim” dediği öğrenildi.

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HEKİME YUMRUK ATAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şahıs, “beyaz kod yönetmeliği” gereği ifadesi alınmasına gerek olmadan emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.E.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi, Burak Ş. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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