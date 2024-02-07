Annesinin ölüm haberini alan adam kadın doktoru hastanede darbetti

Türkiye’de doktora şiddet vakaları gittikçe artıyor. Her gün neredeyse bir doktor darp ediliyor. Doktorlar Türkiye şartları altında çalışmaktansa yurt dışına göçüyor.

Yeni bir doktor şiddeti vakası ise Edirne’de yaşandı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören bir hasta hayatını kaybetti.

Hastanede görevli doktor B.Ö., hastanın vefat haberini oğlu V.K.’ye verdi. Annesinin ölüm haberini alan adam kadın doktora saldırdı.

Hastanın oğlu V.K, doktoru yüzünü yumrukladı. V.K., güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

V.k, polis ekiplri tarafından hemen gözaltına alındı. Doktoru darbeden V.K.’nin 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi.

Adliyeye sevk edilen V.K., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsiyle cezalandırıldı.

Doktora saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.