Doktor ile emekli öğretmenin mesai kavgası karakolda bitti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde aile hekimi ile emekli öğretmen arasında yaşanan mesai tartışması karakolda bitti. Sokakta karşılaşan tarafların yaralamalı kavgasında her iki taraf da diğerinden şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Acıpayam ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen M.A.A., annesinin biten ilaçlarını yazdırmak için Yassıhöyük Aile Sağlığı Merkezine gitti. Burada görevli doktor M.K.'nın çıktığını öğrenen M.A.A, muhtardan telefon numarasını aldığı doktoru aradı ve geri gelerek ilaçları yazmasını istedi. İşleri olduğunu belirterek, geri gelemeyeceğini belirten doktor ile emekli öğretmen arasında telefonda sözlü tartışma yaşandı. Doktora, kendisini kaymakamlığa şikayet edeceğini söyleyen M.A.A., aile sağlığı merkezinden ayrıldı.

Yaşananlardan dakikalar sonra doktor M.K. ile emekli öğretmen M.A.A., aile sağlığı merkezine yakın noktada mahallenin çıkışında karşılaştı. Araçlarından inen taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Kavgada yüzüne darbe alıp yere düşen M.A.A.'nın burnu ve kulağı kanadı. Burnunda kırık tespit edilen M.A.A., darp raporu alarak doktordan şikayetçi oldu.

İşleri nedeniyle amirlerine bilgi vererek merkezden ayrıldığını belirten doktor M.K.'nın ifadesinde, "Araç kullanırken beni arayan vatandaş, geri dönüp annesinin ilaçlarını yazmamı istedi. Ben de gelemeyeceğimi söyleyince, bana hakaret etmeye başladı. Daha sonra telefonu kapattık. Geri dökerken yolda karşılaşınca, inip konuşmak istedim. İner inmez boğazıma yapışarak, küfür etmeye başladı. Karşılaştığım tahrik sonucu kendimi korumak isterken, istemeden yumruk atmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.

Doktorun aracıyla önü kestiğini ve kendisini darp ettiği öne süren M.A.A. ile doktor M.K. karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.