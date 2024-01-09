Doktordan saldırgan hastaya biber gazıyla müdahale

Kaynak: DHA
Doktordan saldırgan hastaya biber gazıyla müdahale
Manisa’da bir hasta tarafından darp edilip yaralanan doktor, saldırganı biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

Kuşlubahçe Mahallesi’nde bulunan 6 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Ozan K. isimli şahıs, yoğunluktan şikayet ederek merkezden ayrıldı. Daha sonra yeniden Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen Ozan K., Aile Hekimi Ahmet Aygün ile tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşünce, Ozan K., Aile Hekimi Ahmet Aygün’ü darp etti ve boğazından yaraladı. Çevredeki sağlık çalışanları, saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada, Ahmet Aygün, kendisini darp edip yaralayan Ozan K.’ye biber gazı sıktı ve etkisiz hale getirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Ozan K.’yi gözaltına aldı. İfadesinin ardından Ozan K. hakkında hukuki süreç başladı.

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