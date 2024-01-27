Doktoru Azrail sandı çığlık çığlığa hastaneyi inletti

Kaynak: oda tv
Doktoru Azrail sandı çığlık çığlığa hastaneyi inletti
Uyurken yanına gelen doktoru özel kıyafetleri nedeniyle Azrail zanneden kadın, çığlıklar atarak hastaneyi birbirine kattı. Doktor el işaretiyle sakin olmasını söyleyip perdeyi açsa da kadın bir türlü sakinleşmedi.

Çin'de çekildiği iddia edilen görüntülerde, salgın bir hastalığı olan iki hastanın kaldığı odaya giren doktor özel korumalı kıyafetler giydi. Kadın bir hastanın sağlık durumunu kontrol etmek amacıyla başucuna giden doktoru fark eden kadın, çığlık çığlığa bağırmaya başladı.

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DOKTORU AZRAİL ZANNETTİ

Doktorun beyazlar içinde gören kadın, Azrail'in geldiğini zannederek hastaneyi çığlık sesleriyle inletti. Odadaki diğer hasta da doktor da neye uğradığını şaşırdı.

Doktor birkaç adım geri giderek el işareti yaparak kadını susturmaya çalıştı. Maskesinden dolayı yüzü gözükmeyen doktor, korkan kadına el işaretiyle sakin olmasını söyledi. Fakat kadın bağırmayı sürdürerek ne olduğunu anlamaya çalıştı.

HASTANE AYAĞA KALKTI

Diğer hasta da kadının çığlık seslerini duyarak yerinden sıçradı ve yanındaki hastaya bakmaya başladı. O çığlıkları duyan hastanedeki diğer doktorlar o bölgeye koştu. Işıkların tamamını yakan doktorlar kadını zor sakinleştirdi. O anlar kameralara yansırken sosyal medyanın gündemine oturdu.

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