Doktorun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde doktorun, çalıştığı aile sağlığı merkezinde eşi tarafından bıçakla öldürülmesi protesto edildi.

Doktorun eşi tarafından öldürülmesi protesto edildi

Öldürülen doktor Melek B'nin çalıştığı Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezinde toplanan sağlık çalışanları, sendika ve kadın dernekleri temsilcileri, çeşitli pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, doktorun ailesi, arkadaşları ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.

Öfkeli olduklarını belirten Karaman, "Öncelikle yaşamı savunan bizler, yaşatmak için varız. Önlenebilir bir ölümün var olması kabul edilebilir bir durum değildir." dedi.

Karaman, olayın gerçekleştiği aile sağlık merkezine doktor Melek B'nin isminin verilmesini isteyerek, "İsminin bu sağlık ocağında yaşatılmasını istiyoruz. Üzüntümüzü ve acımızı dindirmez ama başka da yolu yoktur." diye konuştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 13 Haziran'da, Küçükhasbahçe Mahallesi 5 No'lu Damlataş Aile Sağlık Merkezine gelen Mustafa B, burada görevli doktor eşi Melek B'yi bıçakla öldürmüş, daha sonra yanındaki silahla intihar etmişti.

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag1.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag2.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag3.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag4.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag5.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag6.jpg

alanyada-doktorun-esi-tarafindan-oldurulmesi-protesto-edildi-yenicag7.jpg

(Kaynak: AA)

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
MSB duyurdu 'Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi' Güncel
MSB duyurdu 'Hakurk ve Metina bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi'
Trabzonspor'un altyapı koordinatörü belli oldu Spor
Trabzonspor'un altyapı koordinatörü belli oldu
Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu Güncel
Şırnak'ta kayıp 2 gencin cansız bedeni gölette bulundu
Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi. İkisi de kurtulamadı Güncel
Sulama kanalına atlayan kardeşini kurtarmak istedi. İkisi de kurtulamadı
Melek Mosso konseri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan AKP’li Belediye Başkanı görevden alındı Siyaset
Melek Mosso konseri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan AKP’li Belediye Başkanı görevden alındı
İşte Türk ordusundaki TAK-ŞAK Paşa. Orhan Uğuroğlu tüm detaylarıyla anlattı Siyaset
İşte Türk ordusundaki TAK-ŞAK Paşa. Orhan Uğuroğlu tüm detaylarıyla anlattı
Metin Gürcan’a verilen ceza belli oldu Güncel
Metin Gürcan’a verilen ceza belli oldu