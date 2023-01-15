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Dökülen saçlar geri çıkar mı? Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Normal bir insanın ömrü boyunca 20 kez saçı dökülür ve yeniden çıkar. Saçın büyüme döngüsü olarak görülen bu sürecin dışında çeşitli faktörlere bağlı uzun süreli saç dökülme sorunu da yaşanmaktadır. Saç dökülme problemi yaşayanlar saç yıpranma ve dökülme nedenlerini, dökülen saçların geri çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Peki, Dökülen saçlar geri çıkar mı? Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 14:09
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Dökülen saçlar geri çıkar mı? Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Dökülen saçlar geri çıkar mı? Saç dökülmesine ne iyi gelir?
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Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişiler çeşitli yollara başvurmaktadır. Uzmanlar saç dökülme sorununda öncelik olarak bir uzman tavsiyesiyle hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Peki, Dökülen saçlar geri çıkar mı? Saç dökülmesine ne iyi gelir?

Normal bir insanın ömrü boyunca ortalama 20 kez saçı dökülür ve yerlerine yenileri çıkar ve buna saçın büyüme döngüsü denir. Ancak her zaman dökülen saçımızın yerine aynı sağlıkta aynı kalite de saç gelmez, bir şekilde saç yıkıma uğrar daha ince daha sağlıksız saç gelir ve böylece saçın yoğunluğu azalır hatta kişinin genetik mirasında saç kaybı var ise genetik kodlanmış alandaki saçlarımız tüy haline gelir ve bu alan saçsızdır kalır.

DÖKÜLEN SAÇ GERİ ÇIKAR MI?

Bu sorunun cevabı dökülen saçın niteliğine bağlıdır. Eğer saç, saç vasfını yitirdi ise yani terminal saçtan (kalın saç), wellus saça (tüy) dönüştü ise şu andaki yöntemlerle geri gelmesi imkansızdır. Buna rağmen saçlarımız eskisine göre inceldi ise eskisi gibi uzayamıyor ise ve henüz tüy haline dönüşmedi ise bu saçın trikolojik yöntemlerle kalınlaşması ve ömrünün uzaması mümkündür yani saç çok büyük yıkıma uğramadan müdahale etmekte fayda var. Özellikle kadınlarda meydana gelen saç kayıplarında, elbette ki her zaman saçı yıkıma uğratan faktör çok önemlidir ve titizlikle incelenmelidir.

YIPRANMIŞ SAÇ NASIL ONARILIR?

Saçlarımızın yıpranmasına neden olan birçok faktör vardır bunlar kimyasal işlemler ve ısısal işlemler ayrıca güneş ışınları (ultraviyole) ve aşırı fırçalama bunlardan bazılarıdır.

Ayrıca kansızlık (demir eksikliği) da saçı mat ve cansız gösterir ve saç elektriklenir, çözüm ise mutlaka nemlendirici özelliği olan saç kremleri kullanmak, ardından saçta kalan durulanmayan saç kremleri kullanmak ve haftada 1 veya 10 günde 1 saç bakım maskeleri kullanmaktır. Bunlar için çok güzel ürünler mevcut, tüm bu işlemlerin hepsini evde uygulayabilirsiniz ve saçta daha yoğun yıpranmalar varsa bazen saçta kopmalara neden olabilir ve saç uzayamaz bu durumda daha profesyonel uygulamalar yapılmalıdır.

Saç bakım merkezlerinde bir uzman eşliğinde olabilir ve saçlarımızı her ay 1-2 cm kadar kestirmemiz faydalı olacaktır.

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