Dökümhanede eritme kazanı patladı: 3 yaralı

Kaynak: DHA
Dökümhanede eritme kazanı patladı: 3 yaralı
Kocaeli'de bir dökümhanede eritme kazanının patlaması sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, Metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanının patlaması nedeniyle dökümhanede çalışan işçilerden K.Y., A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı.

dokumhanede-eritme-kazani-patladi-3-yarali-6431-dhaphoto1.jpg

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, çevredekilerin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesiyle birlikte çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
İYİ Parti’nin İstanbul'un 4 ilçesindeki adaylarını belli oldu Gündem
İYİ Parti’nin İstanbul'un 4 ilçesindeki adaylarını belli oldu
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı Gündem
Devrilen hafriyat kamyonu güvenlik kulübesine çarptı. 3 yaralı
Kocaeli'de bir dökümhanede patlama meydana geldi. 1 ağır 3 işçi yaralandı Gündem
Kocaeli'de bir dökümhanede patlama meydana geldi. 1 ağır 3 işçi yaralandı
Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor Gündem
Erzincan'daki maden faciasında toprak altındaki işçiler sondalama yöntemiyle aranıyor
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş Spor
Türkiye Kupası'nda dev eşleşme: Fenerbahçe Beşiktaş
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti Gündem
İstanbul'da kadına şiddet. Bir şahıs sevgilisini güpegündüz darbetti
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu Spor
Galatasaray'ın yeni transferi Aurier formayı giydi. İlk kez konuştu