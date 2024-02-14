Dökümhanede eritme kazanı patladı: 3 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi 563'üncü Sokak'ta meydana gelen olayda, Metal alanında faaliyet gösteren bir dökümhanenin eritme kazanının patlaması nedeniyle dökümhanede çalışan işçilerden K.Y., A.M. ve yabancı uyruklu M.A. yaralandı.
1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Yaralılar, çevredekilerin 112 acil sağlık ekiplerine haber vermesiyle birlikte çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan, M.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.