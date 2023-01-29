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Dokuz Oğuz ne demek? Dokuz Oğuzlar kimdir?

FOX TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Dokuz Oğuz dizisiyle Dokuz Oğuz boyları gündeme geldi. Dokuz Oğuz’un ne anlama geldiği ve Dokuz Oğuz boylarının isimleri merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz ne demek? Dokuz Oğuzlar kimdir?

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 12:23
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Dokuz Oğuz ne demek? Dokuz Oğuzlar kimdir?

Dokuz Oğuz ne demek? Dokuz Oğuzlar kimdir?
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Göktürkler zamanında yaşayan Dokuz Oğuz boyları, FOX TV’de yayınlanan Dokuz Oğuz dizisiyle tekrar gündeme geldi. Tarihte önemli bir konumda bulunan Dokuz Oğuz boyları merak ediliyor. Peki, Dokuz Oğuz ne demek? Dokuz Oğuzlar kimdir?

Göktürkler zamanında varlıklarını sürdüren Dokuz Oğuzlar, "dokuz boydan meydana gelen Oğuzlar" şeklinde Orhon yazıtlarında yer almaktadır. Oğuzlar, doğruya kağanlığa katılmış ve devletin ana unsurlarından biri olarak ikinci bir askerî güç oluşturmuştur. Peki, Dokuz Oğuzlar kimdir? Dokuz Oğuz ne demek?

DOKUZ OĞUZ NE DEMEK?

Kelimenin kökeni hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan, ok kelimesiyle en eski Türkçede çokluk eki olan "z"den oluşan okuzdan (oklar) geldiği hakkındaki görüş en isabetli olanıdır.

Göktürk kitâbelerine göre Oğuzlar (İslâm kaynaklarında Guz) dokuz boydan meydana gelmiş bir budundur. Bundan dolayı Tokuz (Dokuz) Oğuz diye de anılır.

Çin kaynaklarında, "dokuz boy, halk", Çin'deki Tabgaç hanedanı sırasında Uygurlar Gao Chu adıyla anılmışlardır. Bununla beraber Uygur Kağanlığı kurulduktan sonra Uygur kelimesi Dokuz Oğuz için de kullanılmaya başlandı.

DOKUZ OĞUZLAR KİMLERDİR?

Dokuz Oğuz boyları şunlardır; Bugular (Pu-ku), Hun, Bayırku, Tongra, İzgil, Ch'i-pi, A-pu-sse, Ku-lun-wu-ku, Edizler. Bunların arasında Uygurlar da katılınca Dokuz Oğuzlar, "On Uygur" olarak anılmaya başlandı.

Karabalgasun Yazıtı'nın Çince yüzünde Uygurların dokuz aileden meydana gelmiş oldukları anılmıştır, fakat bu "dokuz aile"nin isimleri tek tek sayılmamıştır.

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