Dolandırıcılara kötü haber! Sahte senet devri bitiyor: Karekodlu dönem başlıyor

Senet sahteciliğini engellemek için yeni bir düzenleme geliyor. Gamze Erdoğan'ın haberine göre, 11. Yargı Paketi kapsamında ekimde Meclis’e sunulacak düzenlemeyle senet ve bonolar karekodlu ve filigranlı olacak.

Adli bilişim uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, karekod sisteminin dolandırıcılığı büyük ölçüde azaltacağını belirterek, “Bugüne kadar birçok vatandaş sahte bono düzenlenmesi veya belgeler üzerinde yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi mağduriyet yaşadı. Karekod sayesinde belgenin gerçekliği saniyeler içinde teyit edilebilecek. Bu da hem güven hem de pratiklik sağlayacak” dedi.

YARGIDA SÜREÇ HIZLANACAK

Kırık, yeni sistemin yargı süreçlerini hızlandıracağını vurgulayarak, “Mahkemelerde ‘bu belge sahte mi?’ tartışmaları yerine doğrudan karekod üzerinden doğrulama yapılabilecek. Böylece hem vatandaş hem de yargı sistemi gereksiz zaman kaybından kurtulacak” ifadesini kullandı.

KIRTASİYEDEN ALINAN SENET DEVRİ BİTİYOR

Yeni düzenlemeyle kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler geçerliliğini kaybedecek. Senetler e-Devlet üzerinden güvenli şekilde düzenlenip Merkez Bankası veya yetkili kurum tarafından kayıt altına alınacak. Çeklerdeki gibi senetler kontrollü dağıtılacak.

Vatandaşların sisteme adapte olması için devletin bilgilendirme çalışmaları yapması bekleniyor. Uzmanlar, karekodlu senet uygulamasının uzun vadede dolandırıcılara karşı etkili bir koruma sağlayacağını belirtiyor.

