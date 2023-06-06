Dolandırıcılık operasyonunda 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç ele geçirildi

Adana'da uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yı zarara uğrattığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alınırken, 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç ele geçirildi.

Dolandırıcılık operasyonunda 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, bir şebekenin yeşil ve kırmızı reçeteye tabi uyuşturucu etkili hapların usulsüz ticaretini yaparak SGK'yı dolandırdığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Ekipler, yaklaşık bir yıllık teknik ve fiziki takip sonucu 12 zanlının kimliğini tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebekeyi yönettiği öne sürülen eczacı kalfası C.E. ve M.U.'nun da arasında olduğu 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 13 bin 887 uyuşturucu etkili ilaç, 60,75 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 51 mermi ve 7 kartuş ele geçirildi.

"Nitelikli dolandırıcılık" ve “uyuşturucu ticareti” suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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