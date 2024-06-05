Dolandırıcılıkla suçlanan eski kaymakam Menzil cemaatini suçladı. 'Bana FETÖ’vari kumpas kurdular'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar yara alan depremzedeler için olmayan ihaleleri varmış gibi göstererek birçok firmadan teminat adı altında kendi hesabına para aktartarak yaklaşık 50 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Adana'nın Yüreğir ilçesi eski kaymakamı Mustafa Kılıç, suçsuz olduğunu öne sürüp kendisine kumpas kurulduğunu söyledi.

Kendisine FETÖ’vari kumpas kurulduğunu öne süren Kılıç, “Tahliye ederseniz herkesin parasını öderim" dedi.

Adana’nın Yüreğir İlçesi Kaymakamı Mustafa Kılıç ile kendisini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın danışmanı ve AKP’de görevli olarak tanıttığı iddia edilen Özgür Akgül ve Paşa Yaşar’ın yargılandığı davanın ikinci duruşması gerçekleşti.

"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Mustafa Kılıç, yargılandığı suçlamaların hepsini reddetti. Kılıç, müşteki avukatının kendisine iftira attığını iddia ederek, avukatın yalan ve iftira attığını, cezaevine geldiğini, müvekkilinin zararını karşılamasını istediğini, avukatlığını da ücretsiz yapacağını söylediğini belirtti.

Avukata dolandırıcı olmadığını söylediğini belirten Kılıç, devletin verdiği yetkiyi kullandığını, avukatın söylediklerini namusuna atılmış bir iftira olarak gördüğünü, Ben kimseyi kandırmadığını söyledi.

"FETÖ'VARİ KUMPAS KURULDU"

Savcının mütalaası üzerine söz isteyen Mustafa Kılıç, "kendisine FETÖ’vari kumpas kurulduğunu" öne sürerek, bunların emniyetin içindeki Menzil yapılanmasının devamı olduğunu ifade etti.

Kılıç, “Eğer bu suçları işlemiş olsaydmı yurt dışına kaçardım. Benim vicdanım rahat. Kimseyi dolandırmadım. Bile bile bana operasyon yaptılar. Gerekirse beni ev hapsiyle tahliye edin. Herkesin parasını ödeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.