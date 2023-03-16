Dolar 19 TL'yi aştı

Dolar kuru güne sınırlı yükselişle başlarken Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının açıklanacağı güne Euro kuru yükselişle başladı.

Dün, yükseliş eğiliminde seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,9910'dan tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 11:15 itibarıyla %0,05 artışla 19,0012 seviyesinden işlem görüyor.

Yüzde 0.29'luk bir değişim yaşayan euro, bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 20,1353 TL'den yapan euro şu anda 20,1273 TL alış ve 20,1434 TL satış fiyatına sahip.

Öte yandan son kapanışını yüzde 0,24 düşüşle 1.171,39 TL'den yapan gram altın 1.168,33 TL alış, 1.168,53 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

SEÇİM SONRASI KUR SENARYOLARI

Wells Fargo tarafından geçen hafta yayımlanan analizde iktidarın seçimi kazanması durumunda dolar/TL'nin seçime kadar 19 civarında dalgalanacağı, devam eden kamu müdahaleleriyle TL'nin dengede kalacağı öngörüldü.

Bankanın dolar/TL tahminleri, iktidarın seçim sonrası görevde kaldığı senaryoda 2023 son çeyrekte 19,50 ve 2024 ortasında ise 20 civarı olarak öngörüldü.

Banka, muhalefetin seçimleri kazandığı senaryoda TL'nin dolar karşısında %20 civarı değer kazancını 2023 ilk yarı sonu itibarıyla yaşayacağını, "kredibilitesi yüksek" politikaların bunu beraberinde getirebileceği söyledi. Wells Fargo muhalefetin seçimi kazandığı senaryoda dolar/TL'nin 2023 yılını 15, 2024 ortasında ise 14 seviyesinde gerileyebileceğini tahmin etti.