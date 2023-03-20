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Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü

Dolar kurunun 19’u aşması sonrası yeni kararların alınmasına neden oldu. Bu karar sözlü olarak bankalara iletildi. Ticari kurumsal müşterilerin 5 milyon dolar olan günlük döviz alım limiti, 2,5 milyon dolara düşürüldü.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 10:40
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Barajı aşan dolara yeni müdahale

Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
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Ekonomi Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre, Dolar/TL’de 19 seviyesinin aşılması ve verilerin kurumsal müşterilerin döviz talebinin artığını göstermesinin ardından bankalara sözlü olarak dövizde yeni günlük alım limiti tanımlandı.

Ekonomi gazetesinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre,  kurumsal müşterilergünlük 5 milyon dolar değil, artık 2.5 milyon dolar alım yapabilecek.

Son dönemde ise Merkez Bankası yurtdışına para transferi işlemlerini daha sıkı takip ederken, geçtiğimiz haftalarda bankalara 1 milyar liraya yakın yüzde 5 ek ücret tahsis etti.

Bankacılık kaynakları geçen hafta da Merkez Bankası’nın sözlü olarak yurtiçi yerleşiklerin yurtdışı para transferi işlemlerinden yüzde 5 masraf alınması talimatı verdiğini ileri sürdü.

Bilindiği gibi 50 bin dolar üzeri yurtdışı para transferlerinde de belgelendirme ve bildirim zorunluluğu var. Bankacılık sektörü kaynakları 500 dolarlık bir transfer için bile belge, fatura istediklerini ifade ediyor. Analistler, kontrollü kur döneminin seçime kadar süreceği görüşünde.etirildi.

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