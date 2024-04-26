Dolar fıstıki makam ilerliyor

Dolar dün güne 32,57 seviyesinde başlamıştı. Karar saatine kadar 32,41 seviyesine kadar gerileme kaydetti. Ancak kararın açıklandıktan sonra yukarı yönlü bir seyir sergileyerek, 32,56 seviyesine kadar yükseldi.
Haftanın son işlem gününe başlarken de yukarı yönlü seyrin olduğu görülüyor. Dolar haftanın son işlem gününde TSİ 09.35’te 32,55 seviyesinde işlem gördü.
Euro/TL tarafında da görünüm benzer. Karar öncesinde gün içinde 34,81 seviyesine kadar geriledi. Karardan hemen sonra yükselişler yaşayarak 34,97 seviyesine kadar çıktı.
Euro/TL aynı saat diliminde 34,97 seviyesinde bulunuyor.
PİYASALAR TCMB KİLİTLENDİ
Dün yurtiçi piyasalarının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısındaydı.
TCMB, beklentiler dahilinde faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutu.
Merkez Bankası’nın kararı sonrası yapılan açıklamada aylık enflasyonun ana eğiliminin martta "devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek" olduğu belirtildi.
Bankanın yaptığı açıklamada, hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin sürmesi halinde, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları "enflasyonist baskıları canlı tutan" riskler arasında yer aldı.
MARTTA NE YAPMIŞTI
Merkez Bankası mart ayında faizleri beklentilere sürpriz şekilde faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.
Piyasalar mart ayı için bankanın faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyordu.
Dolar/TL 4 saatlik grafik.
Euro/TL 4 saatlik grafik.