Dolar fıstıki makam ilerliyor

Dolar fıstıki makam ilerliyor
Büşra Kapan
Dolar Merkez Bankası’nın kararı sonrası yeni güne yükselişle başladı.
1/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 1

Dolar dün güne 32,57 seviyesinde başlamıştı. Karar saatine kadar 32,41 seviyesine kadar gerileme kaydetti. Ancak kararın açıklandıktan sonra yukarı yönlü bir seyir sergileyerek, 32,56 seviyesine kadar yükseldi.

2/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 2

Haftanın son işlem gününe başlarken de yukarı yönlü seyrin olduğu görülüyor. Dolar haftanın son işlem gününde TSİ 09.35’te 32,55 seviyesinde işlem gördü.

3/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 3

Euro/TL tarafında da görünüm benzer. Karar öncesinde gün içinde 34,81 seviyesine kadar geriledi. Karardan hemen sonra yükselişler yaşayarak 34,97 seviyesine kadar çıktı.

4/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 4

Euro/TL aynı saat diliminde 34,97 seviyesinde bulunuyor.

5/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 5

PİYASALAR TCMB KİLİTLENDİ

6/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 6

Dün yurtiçi piyasalarının gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısındaydı.

7/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 7

TCMB, beklentiler dahilinde faizler değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tutu.

8/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 8

Merkez Bankası’nın kararı sonrası yapılan açıklamada aylık enflasyonun ana eğiliminin martta "devam eden zayıflamaya rağmen öngörülenden yüksek" olduğu belirtildi.

9/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 9

Bankanın yaptığı açıklamada, hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin sürmesi halinde, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları "enflasyonist baskıları canlı tutan" riskler arasında yer aldı.

10/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 10

MARTTA NE YAPMIŞTI

11/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 11

Merkez Bankası mart ayında faizleri beklentilere sürpriz şekilde faizleri 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine yükseltmişti.

12/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 12

Piyasalar mart ayı için bankanın faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit bırakmasını öngörüyordu.

13/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 13

Dolar/TL 4 saatlik grafik.

14/14
Dolar fıstıki makam ilerliyor 14

Euro/TL 4 saatlik grafik.

İlgili Haberler
Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı
Migros'tan çiftçileri sevinçten havalara uçurdu. Duyan tarlasını sürmeye başladı
Yok artık kebap mı yediniz? 4 börek 1 su 2 ayran 1 çay 2499 TL
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı
Konut fiyatlarında acı gerçek ortaya çıktı
Japonya Merkez Bankası pas geçti
Japonya Merkez Bankası pas geçti
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı
Avrupa Merkez Bankası’ndan faiz uyarısı
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın faiz kararına hatalı dedi. Haziran ayında olacakları açıkladı
Özgür Demirtaş Merkez Bankası'nın faiz kararına hatalı dedi. Haziran ayında olacakları açıkladı
Ev almak isteyen de satmak isteyen de artık bu yönteme geçiyor. Para ikinci planda kaldı
Ev almak isteyen de satmak isteyen de artık bu yönteme geçiyor. Para ikinci planda kaldı
Türk inşaat devi iflasın pençesinde. İncirlik Üssü ve Topkapı Sarayı gibi projeleri de yapmıştı
Türk inşaat devi iflasın pençesinde. İncirlik Üssü ve Topkapı Sarayı gibi projeleri de yapmıştı