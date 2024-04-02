Dolar gözünü yeniden zirveye dikti. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra düştü bugün tırmanışa geçti

Büşra Kapan
Dolar gözünü yeniden zirveye dikti. Seçim sonuçları açıklandıktan sonra düştü bugün tırmanışa geçti
Dolar/TL kuru dün 31,78 seviyesine geriledikten sonra bugün yeniden 32,32 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL kuru dün 31,78 seviyesine geriledikten sonra bugün yeniden 32,32 seviyesine kadar yükseldi.

Yerel seçimlerin ardından haftanın ilk işlem gününde zayıflayan kur, yeniden yükselişe geçti.

Dolar/TL kuru haftanın ikinci işlem gününde yukarı yönlü hareketleniyor. Kur sabah 09.30’da 32,30 seviyesinde bulunuyor.

dolar2nisangraf.jpgEuro/TL’de dün 35.04 seviyesinden, 34,32 seviyesine kadar gerileme gösterdi. Euro/TL bu seviyeden yeniden yükselişe geçerek 34,71 seviyesine yükseldi. Euro/TL aynı saat diliminde 34,70 seviyesinde bulunuyor.

eurografigi2nis.jpgBugün yurtiçi tarafı veri akışı bakımından sakin geçerken, ABD tarafında Fed yetkililerinin konuşmaları yakından izlenecek.

Kapalıçarşı’da döviz kurları şu şekilde :

Dolar/TL: 32,57

Euro/TL: 34,93 TL’den satılıyor.

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