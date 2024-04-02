Cep telefonlarında 120 günlük süre 180 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı

Cep telefonlarıyla ilgili yeni gelişmeyi Cumhurbakanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi duyurdu. Yurt dışında getirilen cep telefonlarında 120 günlük kayıtsız kullanın süresi değişti. Yeni karara göre bu süre 180 güne çıkarıldı.

Yeni karar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi paylaşarak, duyurdu. Açıklamaya göre, Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecek..

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.