Cep telefonlarında 120 günlük süre 180 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Cep telefonlarında 120 günlük süre 180 güne uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıkladı
Yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni karar. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye'ye gelişlerinde cep telefonu getiren Türk vatandaşların, 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.

Cep telefonlarıyla ilgili yeni gelişmeyi Cumhurbakanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi duyurdu. Yurt dışında getirilen cep telefonlarında 120 günlük kayıtsız kullanın süresi değişti. Yeni karara göre bu süre 180 güne çıkarıldı.

Yeni karar Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi paylaşarak, duyurdu. Açıklamaya göre, Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlar, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilecek..

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

İlgili Haberler
İstanbul Başakşehir'de el bombalı saldırı
İYİ Parti’de seçimden sonra ilk istifa geldi: Başarısız olduk, sorumluluk alıp gereğini yapıyorum
Bayram şekerine büyük zam. Kapıya gelen çocuklara verirken 2 kere düşüneceksiniz
Özgür Özel neden erken seçim istemediklerini açıkladı
Son Haberler
Mersin'de araç gasp eden şahıs yakayı ele verdi Gündem
Mersin'de araç gasp eden şahıs yakayı ele verdi
Pearl Harbor’un yaşayan son gazisi 102 yaşında öldü Dünya
Pearl Harbor’un yaşayan son gazisi 102 yaşında öldü
İnci Taneleri 2 hafta yayınlanmayacak. İşte sebebi Magazin
İnci Taneleri 2 hafta yayınlanmayacak. İşte sebebi
İzmir'de baba 6 yaşındaki kızını öldürdü 10 yaşındaki kızını yaraladı Gündem
İzmir'de baba 6 yaşındaki kızını öldürdü 10 yaşındaki kızını yaraladı
Bakan Yerlikaya açıkladı. Zehir tacirlerine operasyon Gündem
Bakan Yerlikaya açıkladı. Zehir tacirlerine operasyon
Ne dolar ne altın işte en çok kazandıracak yatırım aracı Ekonomi
Ne dolar ne altın işte en çok kazandıracak yatırım aracı