İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi

İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi
Ramazan Süzen
Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş seçimden sonra yani bu dönemlerde altında ne gibi değişiklikler olacağını duyurdu.
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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube kanalında altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 2

Seçimi bittiğini şimdi de altında neler olacağını belirterek açıklamalar yaparken Memiş gram altın için yeni rekoru verdi.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 3

Memiş yaptığı değerlendirmede Ons altının 2237 dolar seviyesine kadar yükseldiğini belirterek “Alır mıyım, asla! Almam.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 4

Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım.” dedi.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 5

GRAM ALTINDA REKOR RAKAM

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 6

Memiş gram altınla ilgili tahminlerde bulunarak gram altının 3000-3500 TL bandına çıkabileceğini açıkladı.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 7

Memiş devamında şöyle dedi:

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 8

2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 9

Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL seviyesiyle beklentilerimiz devam ediyor.

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 10

Öte yandan güncel altın fiyatları şu şekilde:

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 11

Gram altın 2.464,40 lira

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 12

Çeyrek altın 3.827,12 lira

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 13

Yarım altın 7.654,25 lira

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 14

Cumhuriyet altını 15.262 lira

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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 15
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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 16
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İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi 17
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