İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube kanalında altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Seçimi bittiğini şimdi de altında neler olacağını belirterek açıklamalar yaparken Memiş gram altın için yeni rekoru verdi.
Memiş yaptığı değerlendirmede Ons altının 2237 dolar seviyesine kadar yükseldiğini belirterek “Alır mıyım, asla! Almam.
Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım.” dedi.
GRAM ALTINDA REKOR RAKAM
Memiş gram altınla ilgili tahminlerde bulunarak gram altının 3000-3500 TL bandına çıkabileceğini açıkladı.
Memiş devamında şöyle dedi:
2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek.
Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL seviyesiyle beklentilerimiz devam ediyor.
Öte yandan güncel altın fiyatları şu şekilde:
Gram altın 2.464,40 lira
Çeyrek altın 3.827,12 lira
Yarım altın 7.654,25 lira
Cumhuriyet altını 15.262 lira