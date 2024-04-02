İslam Memiş altında neler olacağını açıkladı. Seçim bitti rekor rakamı verdi

Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş seçimden sonra yani bu dönemlerde altında ne gibi değişiklikler olacağını duyurdu.

1 /17 Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube kanalında altınla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2 /17 Seçimi bittiğini şimdi de altında neler olacağını belirterek açıklamalar yaparken Memiş gram altın için yeni rekoru verdi. 3 /17 Memiş yaptığı değerlendirmede Ons altının 2237 dolar seviyesine kadar yükseldiğini belirterek “Alır mıyım, asla! Almam. 4 /17 Elimde dolarım var, ons mu satın alırım pariteden Euro mu alırım? Tabii ki Euro alırım.” dedi. 5 /17 GRAM ALTINDA REKOR RAKAM 6 /17 Memiş gram altınla ilgili tahminlerde bulunarak gram altının 3000-3500 TL bandına çıkabileceğini açıkladı. 7 /17 Memiş devamında şöyle dedi: 8 /17 2393-2424 lira seviyelerinde. Muhtemelen bu aralığa yerleşecek. 9 /17 Gram altın şu anda ucuz, 2024 yılıyla alakalı 3000-3500 TL seviyesiyle beklentilerimiz devam ediyor. 10 /17 Öte yandan güncel altın fiyatları şu şekilde: 11 /17 Gram altın 2.464,40 lira 12 /17 Çeyrek altın 3.827,12 lira 13 /17 Yarım altın 7.654,25 lira 14 /17 Cumhuriyet altını 15.262 lira 15 /17 16 /17 17 /17