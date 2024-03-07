Dolar güne nasıl başladı?

Serbest piyasada 31,8280 TL’den alınan dolar, 31,8300 TL’den satılıyor. 34,6970 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 34,6990 TL olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,7370 TL, avronun satış fiyatı ise 34,5410 TL olmuştu.

Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell2ın konuşması takip edildi. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell konuşmasında yetkililer enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini yineledi.

Powell ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri "bu yılın bir noktasında" düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, fakat henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi.