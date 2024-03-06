Yumurta kartonu üreten 6 firmaya 55 milyon lira ceza kesildi

Kaynak: AA
Yumurta kartonu üreten 6 firmaya 55 milyon lira ceza kesildi
Rekabet Kurulu, yumurta kartonu üreten 6 şirkete uzlaşma usulüyle 55 milyon lira idari para cezası uyguladı.

Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu ihlal ettiği belirtilen 6 şirkete ceza yağdı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yumurta kartonu üzerini üretim yapan 6 şirkete 55 milyon lira ceza kesildi.

Teşebbüslerin tamamının uzlaşma taleplerinin Kurulca kabul edilmesi üzerine ayrı ayrı yürütülen uzlaşma süreçlerinde tarafların, ihlali ve takdir edilen idari para cezasını kabul etmesiyle soruşturma uzlaşmayla sonlandırıldı.

Buna göre, Dentaş Kağıt Sanayi AŞ'ye 20 milyon 247 bin 949,59 lira, Güneş Kalıplı Basma Kutu Ambalaj Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 1 milyon 652 bin 629,70 lira, Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret AŞ'ye 3 milyon 786 bin 23,17 lira, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi Ticaret AŞ'ye 28 milyon 795 bin 118 lira, Özay Karton Ambalaj Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 58 bin 775,37 lira ve Yuva Viyol ve Ambalaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine 439 bin 592,10 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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