Dolar güne nasıl başladı? 18-09-2024

Hafta başından bu yana yatay bir seyir sergileyen dolar kuru, yeni günde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor.

Dünü 37,97 – 34,11 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,99 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde sabah seansında 08.25’te 34,08 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

4 saatlik Dolar/TL grafiği incelendiğinde; fiyatın pivot kanalı üzerinde hareketlendiği görülürken, bollinger bulutlarının da birbirinden uzaklaşarak ayrıldığı görülüyor.

33,95 destek seviyesinin ise güçlü bir konum görevinde olduğu görülürken, 34,09 seviyesinin ise güçlü bir direnç bölgesi olduğu görülüyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde yukarı yönlü bir hareketlilik sergiliyor. Haftaya sakin seyirde başlayan Euro/TL, hafta ortasına gelindiğinde bu sakin seyrine mola vererek yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor.

Dünü 37,81 – 37,98 aralığında geçiren Euro/TL, günü 37,83 seviyesinde geride bıraktı. Yeni günde ise sabah seansında 37,81 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

KÜREESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkiliyor. Merkez bankalarının kararlarının açıklanacağı haftada karışık seyir sergileyen piyasalar kararlara odaklanmış durumda. Bugün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edilecek. Fed’in faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Fed2in vereceği kararı piyasalar tarafında volatilite yaratabilir.

Yarın ise yurtiçi tarafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edilecek. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri sabit tutması bekleniyor.

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