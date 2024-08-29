Dolar güne nasıl başladı?

Dolar kuru bu hafta ani fiyat hareketlenmelerine maruz kaldı. Hafta başına 33,97 seviyesinde başlayan kur, hafta içinde 34,38 seviyesine kadar sert yükseliş yaşadı.

Salı günü 33,91 seviyesinden tepki alımı başlatan dolar kuru salıyı çarşambaya bağlayan gece 34,38 seviyesine iğne atarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Çarşamba gününü ise 33,98 – 34,38 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,99 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 08.05’te 34,10 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni günde karışık bir seyir sergiliyor. Hafta başından bu yana dalgalı bir seyir sergileyen Euro/TL bugün de bu seyrine devam etti.

Dolar kurunda görülen sert hamle Euro/TL tarafında da görüldü. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 38,05 seviyesinden tepki alımı başlatan Euro/TL, 38,57 seviyesine ulaşarak yeni rekora imza attı.

Dünü 37,89 – 35,57 aralığında geçiren Euro /TL günü 37,98 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 37,98 seviyesinde bulunuyor.

Döviz kurlarında gece yarısı yaşanan bu ani fiyatlanma yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Anlık olarak neredeyse 50 kuruşluk bu artış sonrası döviz kurları yeniden dengeye oturdu.

KÜRSEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bugün ABD tarafında büyüme rakamları ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edilecek. ABD ekonomisindeki büyüme piyasalar tarafından merak ediliyor.

Geçtiğimiz haftalarda ABD ekonomisinin resesyona girebileceği ihtimali piyasalarda panik havası yaratmıştı. Ancak Jacksone Hole toplantısında Fed Başkanı Powell’ın verdiği faiz indirim mesajların ardından yeni toparlanmalar yaşandı.

Yurtiçi tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı tutanakları yayımlanacak. Gelecek olan veriler piyasalarda hareketlilik meydana getirebilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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