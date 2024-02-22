Dolar güne nasıl başladı?

Kaynak: AA
Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0250 TL’den, avro 33,7180 TL’den güne başladı.

Serbest piyasada 31,0230 TL’den alınan dolar, 31,0250 TL’den satılıyor. 33,7160 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 33,7180 TL olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 31,0070 TL, avronun satış fiyatı ise 33,5200 TL olmuştu,

Bugün yurtiçinde tüm gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısında. TCMB’nin faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 45 seviyesinde sabit tutması bekleniyor.

Karar metninde verilecek mesajlar piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

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