Dolar güne yükselişle başladı! İşte dolarda günün ilk rakamı (28 Ağustos 2025)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 41,0350'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,0550'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 47,9390'dan, sterlin/TL de yüzde 0,3 yükselişle 55,5990'dan satılıyor.

Dolar güne yatay başladı! İşte dolarda son rakam (27 Ağustos 2025)

Dolar endeksi ise yatay seyirle 98,1 seviyesinde bulunuyor.

ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizlikler sürerken gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle takip ettiği kişisel tüketim harcamaları ile büyüme verilerine çevrildi.

ABD'nin korumacı ticaret politikasının ülkedeki enflasyonla mücadele üzerindeki etkileri temel ekonomik gündem maddelerinden biri olurken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin bankanın faiz indirim sürecine dair belirsizlikleri azaltması bekleniyor.

Öte yandan, 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin de geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,1 artması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra ABD yönetimi ile Fed arasındaki "çekişme"ye ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed başkanlığı için 11 güçlü adaylarının olduğunu belirterek, İşçi Bayramı'ndan sonra mülakatlara başlayacaklarını ve Trump'a aday listesinin son halini sunacaklarını kaydetti.

Bu gelişmelerle beraber para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 87 ihtimalle 25 baz puan bir indirime gideceği fiyatlanırken yıl sonuna kadar toplamda 50 baz puan indirim yapması öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.