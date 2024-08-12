Dolar haftaya nasıl başladı?

Geçtiğimiz haftayı dalgalı seyirde geçiren dolar kuru, yeni haftaya başlarken daha sakin bir seyir sergiliyor. Geçtiğimiz haftayı 33,22 – 33,64 aralığında geçiren dolar kuru, 33,64 ile yeni bir rekora imza attı. Haftanın son işlem gününü ise 33,44 seviyesinde geride bıraktı.

Dolar 33,60’larında kapısını kırdı. Artık buradan yeni rekorların gelmesi kaçınılmaz. Rekor üstüne rekor kıran dolar kurunun yeni hedefi yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor.

Yeni haftaya başlarken de daha sakin bir seyir sergiliyor. Sabah 08.20’de 33,50 seviyesinde bulunuyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL haftanın ilk işlem gününde yatay bir bant üzerinde bulunuyor. geçtiğimiz haftayı küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle karışık seyirde tamamlayan dolar kuru, bugün daha dizgin.

Geçtiğimiz haftayı 36,31 -36,84 aralığında geçiren Euro/TL, Cuma gününü 36,56 seviyesinde geride bıraktı. Aynı zamanda Euro/TL 36,84 ile rekor tazeledi.

KÜRESEL PİYASALARD QASON GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yoğun ve gerilim dolu bir hafta geride kaldı. ABD ekonomisindeki resesyon endişesi, piyasaları talan etti. Bu durum tüm piyasalarda derinden hissedildi. Hafta içinde bu endişelerin bir nebze de olsa dizginlenmesiyle piyasalar nefes aldı.

Yurt içi tarafta ise enflasyon verisi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın 3. Enflasyon verisi takip edildi.

Enflasyon yıllık bazda yüzde 61,84 olarak açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 3,25 olarak açıklandı.

Yılın 3. Enflasyon raporunda ise sene sonu enflasyon tahminde korunda. 2024 senesi için yüzde 38, 2025 için yüzde 14 ve 2026 için yüzde 9 düzeyinde sabit tutuldu.

Bugün aynı zamanda yurt içinde perakende satışlar verisi takip edilecek.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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