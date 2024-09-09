Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyirde hareketleniyor. Geçtiğimiz haftayı sakin seyirde geçiren dolar kuru, bu seyrini yeni günde de sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 33,92 – 34,06 aralığında geçiren dolar kuru, günü 33,94 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni günde ise sabah 08.13’te 33,99 seviyesinde yatay bir seyirde hareketleniyor.

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL yeni haftanın ilk işlem gününde sakin bir seyirde bulunuyor. 28 Ağustos tarihinden bu yana satıcılı seyir sergileyen Euro/TL, yeni günde yatay bir bant üzerinde bulunuyor.

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 37,62 – 37,94 aralığında geçiren Euro/TL, günü 37,64 seviyesinde geride bıraktı.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise aynı saat diliminde 37,68 seviyesinde bulunuyor.

KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yoğun bir haftayı geride bırakan piyasalar, kritik bir haftaya başladı.

Geçtiğimiz hafta yurt içi verilerinin ağırlıklı olduğu bir hafta geride kalırken, bu hafta ise ABD ve Euro Bölgesi kanadında ki makro ekonomik veriler takip edilecek.

Bu hafta ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek. Bu veri Fed’in faiz kararının bel kemiği niteliğinde. Enflasyonda gerilemenin yaşanması, Fed’in faiz indirimi boyutuna dair sinyaller verebilir.

Euro Bölgesi’nde ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı toplantısı yakından izlenecek. ECB’nin faizleri 25 baz puan indirmesi bekleniyor.

Küresel piyasalarda yaşanacak gelişmeler piyasalar üzerinde etkili olabilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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