Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Dolar haftayı nasıl kapatacak?
Büşra Kapan

Dolar kuru haftanın son işlem gününde yukarı yönlü seyir sergiliyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 1

Dünü 32,15 seviyesinde tamamlayan kur, sabah 09.10’da 32,23 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 2

MERKEZİN KARARI TAKİP EDİLDİ

Yurtiçi piyasalarında dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 3

Merkez Bankasının kararı sonrasında yeni güne yükselişle başlayan kur, kritik eşik olan 32,25 seviyesine doğru ilerliyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 4

Karar metninde sistemde oluşan likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla ek adımlar atılacağı aktarıldı.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 5

Karar metninde nisanda aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama gösterdiği, yakın zamana yönelik göstergelerin de yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamayı ifade ettiği belirtildi.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 6

EURO/TL’DE SON DURUM

Euro/TL tarafında da görünüm aynı. Euro/TL dün gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından 34,74 seviyesinden yukarı yönlü bir seyir sergileyerek haftanın son günü yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 7

Euro/TL aynı saat diliminde 34,85 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 8

MAKRO EKONOMİK VERİLER

Bugün hem yurtiçi tarafta hem ABD kanadında hem de Euro Bölgesi’nde zayıf veri akışı hakim. Zayıf verinin etkisiyle mevcut durumunda devam etmesi beklenebilir.

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Dolar haftayı nasıl kapatacak? 9

Dün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. Veri 215 bin ile azalış göstererek beklentilerden iyi geldi.

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