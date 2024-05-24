Dolar haftayı nasıl kapatacak?

Dünü 32,15 seviyesinde tamamlayan kur, sabah 09.10’da 32,23 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.
MERKEZİN KARARI TAKİP EDİLDİ
Yurtiçi piyasalarında dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. Merkez Bankası beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
Merkez Bankasının kararı sonrasında yeni güne yükselişle başlayan kur, kritik eşik olan 32,25 seviyesine doğru ilerliyor.
Karar metninde sistemde oluşan likidite fazlasını sterilize etmek amacıyla ek adımlar atılacağı aktarıldı.
Karar metninde nisanda aylık enflasyonun ana eğiliminin sınırlı bir zayıflama gösterdiği, yakın zamana yönelik göstergelerin de yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamayı ifade ettiği belirtildi.
EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL tarafında da görünüm aynı. Euro/TL dün gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından 34,74 seviyesinden yukarı yönlü bir seyir sergileyerek haftanın son günü yükselişle kapatmaya doğru ilerliyor.
Euro/TL aynı saat diliminde 34,85 seviyesinde bulunuyor.
MAKRO EKONOMİK VERİLER
Bugün hem yurtiçi tarafta hem ABD kanadında hem de Euro Bölgesi’nde zayıf veri akışı hakim. Zayıf verinin etkisiyle mevcut durumunda devam etmesi beklenebilir.
Dün ABD tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi takip edildi. Veri 215 bin ile azalış göstererek beklentilerden iyi geldi.